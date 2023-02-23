花粉季来临 防过敏装备又“升级”

花粉季临近，对于过敏人士来说，除了药物治疗，口罩、净化器等阻隔、过滤过敏原的装备也必不可少。今年，带有过滤器的鼻罩、隐形鼻塞等新装备“粉墨登场”。

鼻罩“横空出世” 健身场景更适宜

达到一定过滤级别的口罩甚至是安装了呼吸阀、过滤器的口罩近些年来闯入国人生活。不过，随着新冠病毒的“淡出”，不少人已不愿在非人流密集场所戴上包裹半张脸的口罩了，于是，即可以阻隔过敏原又能最大限度减少封闭面积的鼻罩、鼻塞“横空出世”。

鼻罩将口罩的遮挡面积缩小至了面部“中段”：仅罩住了鼻子。并且，除了常见的棉布、无纺布等材质，有一些鼻罩产品的呼吸防尘罩采用软硅胶制成，密封性更好，解决了鼻沟处等密封“死角”问题，对于对冷空气或花粉等过敏的人士来说，可以更好地缓解过敏原造成的鼻部不适。虽然有人认为鼻罩并不比口罩美观多少，甚至因为视觉习惯问题，佩戴鼻罩更容易引起旁人“关注”。不过，有消费者表示，在健身房等场合，因为嘴巴相对不怕过敏，佩戴鼻罩的舒适度明显更高。

对于对外观要求更高的过敏人群来说，隐形鼻塞也许是一个可以尝试的选择。相对简易的鼻塞是由两个连接在一起的海绵头组成，使用时将海绵塞入鼻孔，调整至舒适位置即可，捏住海绵塞连接部分就能轻松取出。除了外观隐形，不影响沟通之外，对于戴眼镜的人士来说，也解决了遮挡鼻子造成的雾气困扰问题。“升级”款的鼻塞则采用了可替换滤芯，除了物理阻隔还可以静电吸附，起到更好的阻隔作用。并且，根据鼻孔大小选择不同的型号，让佩戴更加舒适。

涂抹式防花粉神器 效果因人而异

花粉防护棒在社交平台的热度在不断升高。这个固体膏状的物品类似口红造型，使用时旋转出膏体，涂抹在口罩外侧鼻子的附近，其原理是阻挡鼻周的过敏原，产品中的精油成分可以包裹住花粉颗粒，并且清凉的味道能够起到缓解鼻塞的作用。同款产品还有喷雾和贴片，可根据个人使用习惯选择。

类似的产品还有隐形凝胶、喷雾口罩等等。凝胶使用时需要涂抹在鼻孔周围或眼睛周围，形成凝胶薄膜，防止空气中的花粉吸附在皮肤的相应位置，从而进入鼻腔或接触眼结膜导致的过敏反应。

不过，从消费者反馈来看，这些产品的使用效果因人而异，没有口罩、鼻罩等类似物理阻隔产品的效果明显。并且，有些产品因为使用方法错误或不当，反而导致了更严重的过敏反应。

室内空间不可大意 空气净化器再升级

在室内等过敏原浓度不那么高的空间，不佩戴口罩、鼻罩等物理隔离产品的情况下，空气净化器无疑是抗过敏的得力“助手”。净化器通过进风、过滤、排风的方式过滤空气，滤网不断升级，通过电离科技释放电子吸附力“捕捉”灰尘，对于尘螨、花粉以及宠物毛发皮屑的阻隔效果得到了明显提升。此外，由于在室内无空气扰动的情况下，空气污染物除了部分悬浮在空气中，还有大部分颗粒通过沉降作用分布在房间底部，比如宠物毛发、甲醛等，一些新型的空气净化器产品将进出风道设计在正反两面，开启时在室内形成空气循环，低空过滤下层污染物。

有专家指出，花粉容易附着在衣物上被带回家中，所以花粉过敏人士不要认为回到家里就万事大吉。除了及时用湿抹布清理灰尘之外，还可以用加湿器使得花粉难以漂浮。不过，选择加湿器也要注意，喷雾型的加湿器应添加纯净水使用，蒸发型的加湿器相对不挑水质，但也要及时清理或更换滤网，避免因为水质原因造成空气二次污染。

眼睛过敏也需防护 湿房镜佩戴更舒适

过敏性结膜炎和过敏性鼻炎往往相伴而生，因为眼睛也是易被过敏原“攻击”的部位。因此防花粉的护目镜、眼镜也可根据情况选择佩戴。相对于普通眼镜来说，护目镜采用的包围式结构，贴合脸部，防护更加严密。从日本传入的湿房镜还可以通过配套的储水贴片添加纯净水或眼药水，形成湿房环境，在干燥的春季为眼部环境保湿。

需要注意的是，防过敏“装备”只是辅助作用，专家提醒，过敏性鼻炎患者还是应先到医院检查过敏原；花粉季来临前备好抗过敏药，等过敏季来临的时候，再持续用药。如果对尘螨过敏，被褥要常清洗、常晒；如果对霉菌过敏，格外留意卫生间、墙角等潮湿的地方；如果对动物皮屑过敏，建议不要养宠物。

文/本报记者 陈斯