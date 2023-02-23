梁万年：我国本轮疫情已基本结束 但不是完全结束

人民网北京2月23日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况，并回答媒体提问。

发布会上，有记者提问，疫情走出大流行的标志是什么，又该如何理解“疫情防控重大决定性胜利”？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，大流行是反映一个疾病流行强度的指标。从公共卫生的角度看，疫情的流行强度可以分成四个类别，一类是散发，即疫情在人群中处于散发的状态，也就是常态化的状态；第二类是暴发，即在局部的地区、单位，或者在某些特定的人群，短时间内出现大量的病例；第三类是流行，即疫情的播散范围很广泛，实现了跨市、跨省的播散；最强的强度是大流行，即出现了跨国、跨洲的传播。

“2020年3月，世界卫生组织宣布新冠疫情态势是大流行。2021年1月底，宣布疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件，迄今仍然是国际关注的突发公共卫生事件。”梁万年说，从全球角度来看，大流行的状态还存在，疾病的危害也依然存在。但是，我国的新冠疫情防控取得了重大的决定性胜利，作为一个人口大国，成功走出大流行，创造了一个典范。

关于走出大流行的标志，梁万年表示，从不同的角度可以有不同的指标。从疫情防控，特别是公共卫生的角度来看，主要有以下方面：

一是疾病的感染率到底处在什么状态，其中有两个关键的感染率，一个是累计的感染率，即在一个地区、一个国家、一定人群当中，在一定的时间内总的感染率；另一个感染率的指标是新发的感染率，如每日有多少人新发，在特定的人群中新发了多少人群的感染。

第二个指标是人群对疾病的免疫水平或者是免疫率，指标就是判断其体内抗体的水平，也就是抗免疫屏障、免疫保护率达到什么状态。

第三个指标是看病原体，就是新冠病毒有没有发生质的、有公共卫生意义的变异。

第四个是从医疗卫生供方的角度看，每日的接诊门诊量、住院情况、重症情况、死亡情况，以及整个医疗卫生系统应对的能力。

最后是看整个防控能力，从机制到控制疾病的手段和能力是否基本具备。

梁万年还表示，对我国来说，“决定性胜利”意味着我国已经经受住了这一轮疫情的冲击和考验，建立了比较好的人群免疫屏障。从疫情本身的特点来看，可以说疫情已经基本结束，但不能说是完全结束。现在的感染在我国来看，还处在零星的、局部性的散发状态。