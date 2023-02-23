国家疾控局：我国平稳进入“乙类乙管”常态化疫情防控阶段

人民网北京2月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，自今年1月8日起，新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，政策调整后，平稳度过了春节假期人员大范围流动的阶段。那么，如何评价政策优化调整的效果？此前发布会说过，优化调整政策不是“放开”或“躺平”，三年疫情防控政策是如何实现有效衔接的？

国家疾控局监测预警司司长杨峰表示，2022年11月以来，围绕“保健康、防重症”的防控目标，不断优化调整防控措施。各地各部门同心协力，加快实施疫苗加强免疫策略，做好医疗资源和药物等应对准备，突出做好重点人群重点地区疫情防控，全力以赴加强患者医疗救治。广大人民群众积极配合落实防控要求。经过全国上下共同努力，在较短时间内实现疫情防控平稳转段，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平。未出现春节假期人员大规模流动导致的疫情大范围传播扩散。取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。

杨峰介绍，2020年初，面对突如其来的新冠疫情，及时将新冠纳入乙类传染病，实施甲类传染病的防控管理措施。采取前所未有的公共卫生应对措施遏制了疫情的快速蔓延，用三个月左右的时间打赢了武汉保卫战、湖北保卫战。2020年5月份，疫情转入常态化防控后，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。针对阿尔法、德尔塔、奥密克戎等不同流行株，动态优化调整防控措施。先后成功处置100余起聚集性疫情，极大减少了重症和死亡，为疫苗、药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得了宝贵的时间。2022年11月以来，我国疫情防控进入新阶段后，综合考虑奥密克戎变异株致病性明显下降、我国疫苗接种率较高、疫情防控基础等因素，相继出台“二十条”“新十条”优化措施和“乙类乙管”总体方案，2023年1月8日正式实施“乙类乙管”，防控工作全面转入“保健康、防重症”阶段。

杨峰表示，目前，我国疫情防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，但全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异，近期世卫组织宣布新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。各地各部门要继续抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，提倡广大人民群众继续保持良好的卫生习惯，坚决巩固住来之不易的防控成果。