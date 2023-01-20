“阳康”后如何科学恢复运动？运动健康管理师这样建议

当前，我国疫情防控面临新形势新任务，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。部分人感染新冠病毒“阳康”后，希望赶快重返健身房，恢复运动。那么，“阳康”后是否可以马上运动？又该如何科学恢复运动呢？就此人民网记者采访了四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧。

陈莞婧表示，新冠病毒感染后长期住院或居家养病，会导致心肺耐力和肌肉力量下降，适量运动有利于身体恢复，但切忌操之过急。

“如果还有发热、咳嗽、咽痛等症状，不建议进行体育运动。”陈莞婧提示，对患有糖尿病、高血压、冠心病等基础疾病的人群，及60岁以上老年人，最好在运动前咨询医生，根据自身情况制定具体运动处方。

陈莞婧说，对于感染后轻症人群，恢复运动的时机建议满足以下几点：一是已不再服用感冒药；二是症状消失和转阴至少7天以上；三是日常生活或从事家务劳动无身体不适感；四是平地短时间走路无明显疲乏、头晕或呼吸困难。

“对于感染前没有运动习惯的人群，建议用5周时间逐渐启动锻炼。”陈莞婧建议，前2周从极轻至轻度活动开始，强度以运动时可以毫无困难的交谈为标准，可以选择腹式呼吸、拉伸、散步等运动。感染前体力较差的人群，最初7天内的活动强度应当更轻。第3周可以尝试每次5分钟的快走、上下楼梯等，强度以运动时呼吸稍微急促，身体微微发热为宜。适应情况良好可以在第4周尝试跑步、骑车、跳舞等运动，时间控制在15~20分钟/次。如果前4周进展顺利，可以尝试恢复感染前的运动强度。

对于感染前有运动习惯的人群，可根据自身情况，用2~3周时间逐渐恢复以往运动量。先从以前运动量的1/3开始，再增加到以前的1/2至2/3，逐渐达到以往常规运动量。

陈莞婧提醒，运动时一定要密切观察自己的身体状况，若感到疲劳应暂停运动至少休息2天。如运动时出现心跳过快、胸痛、心悸、头晕、呼吸困难、恶心、下肢水肿、视力模糊或视力丧失等“预警”症状，要立刻停止运动，如停止后仍不能缓解，要尽快就医。（视频制作：实习生王奕科）