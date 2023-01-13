防治新冠病毒感染用药要辨证施治，特别是老年高危人群

当前，疫情防控已进入新阶段。奥密克戎变异株的强传染性，使感染者人数短时间内迅速增加。新冠与流感双重风险叠加，部分患者出现肺部感染，一些高龄老人也面临重症、危重症风险……

经过三年的疫情防控，我国在新冠病毒感染医疗救治上已形成中西医结合、中西药并用的中国方案，强调要在医疗救治工作中积极发挥中医药作用。

那么，在新冠医疗救治方面，到底如何采用中药辨证施治；对于有可能出现的二次新冠感染，如何针对性用药？科技日报记者1月12日采访了国务院联防联控专家组成员——首都医科大学附属北京中医医院首席专家、呼吸科主任兼肺病研究室主任王玉光博士。

针对奥密克戎变异株，要辨证施治

据介绍，我国现阶段流行的新冠病毒以奥密克戎变异株BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为主。目前，北京流行的变异株以BF.7为主，广州流行的变异株以BA.5.2为主。

王玉光说：“从临床来看，奥密克戎变异株的症状非常突出，导致患者的症状难以言表，像鼻塞持续，身体酸痛，怕冷、无汗、咽喉干疼，后期咳嗽频繁等。”

而且，近期奥密克戎新冠病毒呈现新的特点。王玉光介绍说，主要表现在：传染性特别强，几乎找不到其源头，它是迄今发现呼吸道传染性疾病中最强的；目前新冠病毒有300多个亚型，发生突变或变异之后，免疫逃逸增强，目前许多药物对变异病毒效果不好。目前最棘手的问题之一是，对于老年人，特别是有基础疾病的人群，其发生的频率及比例超出以前。

面对第一波新冠感染，很多人吃药无章法，这可能会对身体造成不同程度的损害。“目前全国各地患者基本上都是奥密克戎引起的，均表现为寒症，如果把寒症当热症用药的话，可能会加重部分患者病情走向，所以早期一定要选对药，因为这不只是感冒，可能会引发基础性疾病。”王玉光强调。

中西医联合作战，而非单打独斗

有专家指出，过去三年抗疫，中国感染人群重症危重症率和死亡率极低的一个重要原因就是中西医联合应对。尤其是中医药在预防、治疗、后遗症的康复等全环节发挥了不可替代的作用。

这一波感染奥密克戎后，很多人尽管转阴但一直咳嗽，“大白肺”的问题也被越来越多地关注。王玉光表示：“从实际情况看，当前不仅要重视重症和危重症的救治，更要重视用有效的办法阻断轻症转重症。”

王玉光说，对新冠轻症患者，刚刚发病5天以内的，一定要及时用药。中医讲究汗法解表，用药6小时温服一次，保证药物效果，达到全身持续出小汗，包括手脚趾，逐渐身凉，这样病情不容易反复。

国务院联防联控机制印发的《关于在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势的通知》也强化了对中西医结合救治重症的要求。国家中医药管理局医政司司长贾忠武在接受媒体采访时提到，“中西医结合、中西药并用是我国疫情防控的独特优势。”在重症、危重症救治中，中医积累了很多非常宝贵的经验，在第十版诊疗方案中得到了充分体现。如在重型、危重型治疗部分增加了“随症用药”方法，要求有丰富临床经验的中医医师结合自己的经验，“师专家之意，而不泥专家之方”，“三因制宜”，力求精准治疗重症。