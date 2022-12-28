“阳康”后，身体往往还需要1周至2周的恢复期，这段时间能做跑步等剧烈运动吗？运动时有哪些注意事项？如何科学运动？针对“阳康”人群关心的问题，科技日报记者邀请武汉科技大学医学院副院长王强教授进行了解答。

王强介绍，“阳康”后人体免疫功能会缓慢恢复到正常状态，1至2周内身体仍比较脆弱，应该继续休养，不建议进行剧烈运动，如跑步及大重量、超负荷的训练等让心率过高的运动。

可以适当慢走，也可以在家做一些徒手或耐力训练为主的轻微训练，运动过程时刻注意心率，身体有任何不适，要及时停止运动。

此外，运动时应注意几个事项。

首先，“阳康”2周内，进行高强度剧烈运动，存在安全隐患。有诱发心肌炎的风险，如果有心慌、胸闷、气急等不适，要提高警惕，及时就医。

其次，运动切记循序渐进。“阳康”2周内，运动量最好不超过平时的1/3，逐渐增量后感觉到疲倦就不适宜再增加运动量。

另外，冬季气温较低，要注意保暖，尽量不要在早上进行户外运动，以免寒冷空气刺激诱发疾病。

同时，王强建议大家科学运动，并在运动过程中关注以下几点。

密切关注心率，加强对自身的健康监测。无基础病的人群，可以先找到适当运动强度，如运动5—8分钟后停止，迅速计数自己的心跳15秒，如果15秒心跳25—30次，提示运动强度适当，如果不够可适当加量、超过就减少。如果有运动手环，建议佩戴上并监控自己的心率，“阳康”两周内的运动心率最好保持在100次/分钟以下。

建议“阳康”后2周内以拉伸、冥想和慢走等低强度有氧为主，关注自己身体的信号，如果觉得气短乏力，记得放慢运动节奏或者停止运动。

世界卫生组织新冠康复指南将康复训练分为了五个阶段：恢复准备阶段、低强度阶段、中强度阶段、复合型中强度阶段、回归日常训练阶段。每个阶段的目标、强度有所不同。建议大家注意聆听自己身体的声音，运动切记循序渐进。

保证充足的休息和睡眠。高质量的睡眠可以促进免疫力主力军T、B细胞的增多，并且可增强肝脏的解毒能力。

保证充足饮水。有利于呼吸道黏膜的纤毛运动，可抵御病菌侵入黏膜。多饮水保持咽喉部湿润，能更好地帮助身体将有害物质排出。

均衡饮食。补充必要的维生素C和优质蛋白质，多吃蔬菜水果，保证我们体力的恢复。

调节情绪。在生活和工作中要时常提醒自己释放情绪压力，避免长期处于紧张状态削弱免疫力。（记者 吴纯新）