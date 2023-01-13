护肺做好五件事（中医养生）

肺为“人之气本”，其既主呼吸之气，又主一身之气，与人体气的生成和运行关系密切，为体内外清气、浊气交换的通道，可辅助主血脉的心脏行血而贯通血脉。护肺要做好五件事：

摩鼻。将两手拇指外侧相互摩擦至有热感后，沿鼻梁、鼻翼两侧上下按摩30次，然后按摩迎香穴20次。对冷空气过敏的人容易出现鼻塞、流涕，经常按摩鼻部可缓解症状。

摩喉。拇指与其他四指张开，虎口对住咽喉。端坐或站立，仰头，颈部伸直，用手沿咽喉部向下按摩，直到胸部，双手交替30次为一遍，可连续做2至3遍。这种方法有利咽、止咳、化痰的作用。

吐纳。临睡前或刚起床时，躺在床上做腹式呼吸，缓慢地深吸气后再吐气，反复30次。

捶背。端坐，腰背挺直，双目微闭，两手握成空拳，沿脊背捶打，从下向上，再从上到下，如此一遍。先捶背中央，再捶左右两侧，如此3至4遍。捶背时暂停呼吸，同时叩齿5至10次，并缓缓吞咽津液数次。这个方法有助于预防感冒。

常笑。笑能使人胸廓扩张、胸肌伸展、肺活量增大，在笑中还会不自觉地进行深呼吸，清理呼吸道。人在开怀大笑的时候，可以吸入更多的氧气，呼出废气，加快血液循环，有助于解除疲劳，恢复体力。

此外，一些药膳也有补气益肺、养阴清肺的功效。如黄芪菊花茶，取黄芪、枸杞子各10克，加水1200毫升，大火煮沸，小火煎煮10分钟，再放入黄菊花6朵，小火煮5分钟，加入适量冰糖调味，当茶饮用；生梨贝母汤，取鲜梨一个，洗净去皮、核，切成小块，与川贝母3至5克、橘子皮半块一起放入碗内或炖盅内，加水300毫升，上笼蒸半小时，拣去贝母和橘皮，喝汤食梨。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 19 版）