XBB等变异株是否会引发新一轮疫情流行？中国疾控中心专家回应

人民网北京1月13日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍优化中外人员往来管理措施有关情况，并回答媒体提问。

发布会上，有记者提问，BQ.1和XBB变异株已成为一些国家的优势毒株，放开入境限制后是否会引发国内新一轮的疫情流行？百姓该如何做好自身防护？

对此，中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，很多人刚刚经历过新冠病毒感染，可能出现了咽痛、发热、咳嗽等情况。这些都是人体免疫系统对抗新冠病毒感染的一种应答反应。在短期内或者相当长的范围内，免疫系统对新冠病毒的感染有免疫记忆，人体可以产生高水平的中和抗体、免疫记忆细胞等。在这样的情况下，即使出现新的奥密克戎变异株，引起本土大规模流行的可能性极低。

“但是，对于一些脆弱人群，如65岁以上的老年人、有基础疾病的人群、未接种疫苗的人群等，可能会由于新的奥密克戎毒株的输入而造成感染，甚至是二次感染。”陈操说。

陈操提示，现阶段仍要做好个人防护，尤其是有老年人同住的家庭，一定要注意好环境卫生，做好手消毒、勤通风、慎聚集。同时，注意作息规律，保持良好心态。另外，党政机关和企事业单位，也要督促员工做好个人防护，提供必要的防护条件，对公共环境和共用设施做好消毒。做好员工缺勤和病症情况记录，给予员工足够的休息时间和治疗时间，避免员工带病到岗。