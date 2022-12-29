如何应对新冠病毒感染引起的心肌炎

近日，全国多地第一波新冠病毒感染者已陆续转阴。但有关康复后短期内因剧烈运动或造成猝死的讨论，却让“阳康”后的人们陷入了新一轮的担忧。

感染新冠病毒会引发病毒性心肌炎吗？患病毒性心肌炎后应该注意什么？“阳康”后多久可以锻炼？科技日报记者为此采访了相关专家。

心肌炎是新冠病毒感染后较少见的并发症

今年4月，《循环》杂志发表了一项研究报告，该研究对2020年2月至2021年4月期间，欧美23家医院5.6万余名新冠病毒感染住院患者进行了分析。结果显示，每1000名感染者中，明确或很可能患有急性心肌炎的人数为2.4人，疑似急性心肌炎的人数为4.1人。因此，心肌炎被认为是新冠病毒感染后比较少见的心血管并发症。

“心肌炎是指心肌局限性或弥漫性的急性或慢性炎症性病变。暴发性心肌炎是心肌炎最为严重的类型，它起病急骤，病情进展极其迅速，可导致恶性心律失常及心力衰竭，严重时还可引起猝死。”四川省人民医院心血管内科副主任医师陈旸介绍，冬春季节是心肌炎的高发季节，虽然各个年龄段均可发病，但平时身体健康、无基础器质性疾病的青壮年和长时间疲劳者是心肌炎的高发人群。

“多种因素均可引发心肌炎，如感染、自身免疫性因素等。在感染性因素如病毒、细菌、螺旋体等所致的心肌炎中，以病毒性心肌炎最为常见，像肝炎病毒、流感病毒等都可能引起病毒性心肌炎。”陈旸说，从临床来看，感染新冠病毒确实有可能导致心肌炎，但其导致暴发性心肌炎的概率和严重程度还有待更多的研究来揭示。

患心肌炎后，需注意哪些问题

研究表明，不同于一般的病毒性心肌炎，新冠病毒感染后导致心肌损伤的危险因素更多，高龄、男性、基础心血管疾病、肥胖、糖尿病、高血压、免疫抑制和严重的全身性疾病患者，在感染新冠病毒后更易发生心肌炎。

对此，中国人民解放军总医院心血管病医学部主任医师张然提醒，有上述危险因素的人需要做好个人防护，尽量避免新冠病毒感染；如果不幸感染，则需要高度警惕病毒性心肌炎的发生；另外，一定要坚持慢性基础性疾病的规范治疗。

“病毒性心肌炎症状个体差异性较大，轻症无任何自觉症状，重症可表现为严重心律失常、心力衰竭、心源性休克甚至猝死。”张然说，在感染新冠病毒后，出现发热、乏力、肌肉酸痛、鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽等感染前驱症状后2周左右，如果突然出现胸闷或胸痛、呼吸困难、心悸、头晕、极度乏力等症状，就需要警惕病毒性心肌炎的可能了。

“出现上述症状，应及时就诊。确诊为病毒心肌炎的患者，无论是轻度或中度，均建议住院治疗。”张然强调。

“阳康”后锻炼身体需谨慎

大多数病毒性心肌炎患者能够自愈，部分患者病情迁延可能留下心律失常和心脏扩大等后遗症。张然告诫，感染新冠病毒后发生心肌炎的患者，在出院后3个月内要注意休息，避免重体力劳动和剧烈运动，定期门诊随访，根据病情复查心电图、动态心电图、超声心动图等评估心脏结构和功能恢复情况。

“需要提醒的是，感染新冠病毒后，即使抗原检测或核酸检测结果已转阴，仍不建议在2周内进行任何形式的剧烈运动。感染新冠病毒后一段时间内，人体仍处于免疫功能紊乱状态，过度运动会导致疲劳，降低机体免疫力，容易诱发病毒性心肌炎。”张然说，特别是患有心血管疾病等基础病、体弱多病的人群以及老年人群体，需要在“阳康”后休息3个月以上才能在医生指导下逐步恢复锻炼。（记者 罗朝淑）