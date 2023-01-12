老年人“阳”了怎么吃？“阳康”后又该怎么吃？专家建议

科学合理的营养膳食能有效改善营养状况、增强抵抗力，有助于新冠病毒感染的防控与救治。那么，老年人“阳”了该怎么吃？“阳康”后又该如何饮食？就此人民网记者采访了重庆医科大学附属第二医院临床营养科医师陈宇诗。

“感染新冠病毒后可能直接或者间接影响老年人的营养状况。”陈宇诗表示，免疫力是最好的医生。免疫系统的高效运转离不开各种营养物质的均衡摄入。营养不良可能导致新冠病毒感染病程延长，甚至增加重症发生的风险。

陈宇诗说，病毒感染期间，饮食上应尽量保证老年人所需营养素的充足摄入，同时还要兼顾不适症状的缓解。不可大吃大补，避免增加消化系统负担。

少量多餐，适当加餐。除一日三餐外，可以在上午九点左右或者下午三点左右进行两次加餐。加餐可以选择牛奶、鸡蛋、全麦面包、水果等。

食物做精细，方便吞咽和消化。病毒感染期间，老年人消化功能比较差，主食应煮得更软，如做成稀粥、软饭、软面条等。如果食欲非常差，可以选择米汤、米糊、藕粉等。肉类食物可剁碎成肉糜做成丸子；鱼虾类食物可做成鱼片、鱼丸等。烹饪时选择蒸、煮、炖的方式，尽量避免烟熏、油煎和油炸。食材上多选嫩叶蔬菜或者瓜类，质地较硬的蔬菜切小切碎，水果可以榨成汁饮用。

足量饮水。病毒感染期间，发热、出汗、腹泻等会增加人体内水分丢失，此时应保证老年人充足饮水。建议少量多次饮水，每日饮水量1500~2000毫升，每次饮水量100~200毫升，可以选择温热的白开水、淡茶水、果蔬汁等。

适当服用营养素补充剂。如果老年人持续饮食情况较差，可以适当服用特殊医学用途配方食品或营养素补充剂。患有糖尿病、肾病、肝病等基础疾病的老年人，建议在临床营养科医生指导下合理使用。

“核酸、抗原检测结果已转阴后，机体仍需要一段时间才能完全恢复。”陈宇诗说，“阳康”后老年人的饮食应遵循循序渐进的原则增加营养摄入。这一阶段平衡饮食是关键。

每日摄入充足蛋白质、铁和钙。蛋白质是人体各种酶、激素、抗体和免疫因子的合成原料。铁是构成血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素的成分，如果摄入不足会影响组织修复。牛肉、羊肉、猪肉等红肉是蛋白质和血红素铁的良好来源。家禽、鱼、蛋、奶、大豆及其制品等也富含优质蛋白质。牛奶、酸奶、奶酪是良好补钙食物，乳糖不耐受的人群可以选择舒化奶。

保证膳食纤维摄入，预防便秘。老年人肠胃蠕动减慢，再加上生病期间活动量减少，便秘的几率大大升高。饮食中的全谷物（燕麦、小米等）、薯类（土豆、红薯等）、绿叶蔬菜、菌菇、酸奶、水果（香蕉、猕猴桃）等食物的膳食纤维含量较为丰富，可有效缓解便秘。便秘严重的老年人，可以适当补充益生菌或膳食纤维制剂。

“营养是保证老年人健康、促进康复的基础。应以平衡膳食为基础，根据不同阶段的身体情况安排饮食。另外，不必迷信高档食材，不要盲目追求偏方秘方，科学饮食方能助力早日康复。”陈宇诗提示。（视频制作：实习生王奕科）