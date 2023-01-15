全国发热门诊和急诊诊疗量达峰后持续下降（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月14日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制14日召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并答记者问。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，做好医疗救治是实施“乙类乙管”后应对疫情的关键。要面向老年人、孕产妇、儿童、基础病患者等重点人群，做好健康监测和分级分类服务，做到早发现、早干预、早治疗；要落实三级医院分片包干责任制，畅通重症转诊绿色通道，中西医结合救治患者，进一步提高老年人疫苗接种率；要高度关注农村地区，落实五级书记抓疫情防控的机制，发挥县医院龙头作用，做好分级分类救治，通过下沉巡诊、远程协作等方式，提升农村地区医疗服务能力。

实施“乙类乙管”后新冠病例疫情信息如何发布？国家疾控局监测预警司司长杨峰介绍，根据传染病防治法规定，新冠病毒感染实施“乙类甲管”期间，疫情信息每日对外公布，实施“乙类乙管”后，疫情信息对外公布的方式调整为与其他乙类传染病保持一致，由国家疾控局授权中国疾控中心在中心网站上对外发布，内容包括现有住院病例数、现有重症（含危重症）病例数、死亡病例数以及新冠病毒疫苗接种信息。

发热门诊和急诊诊疗量呈下降趋势。国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍，全国发热门诊诊疗量在2022年12月23日达到高峰，为286.7万人次，之后持续下降，到2023年1月12日回落到47.7万人次。全国急诊诊疗人次在1月2日达峰，为152.6万人次，之后持续下降，1月12日下降到109.2万人次，较峰值下降28.4%。从门诊情况来看，整体呈现出正常诊疗正在逐步恢复态势，2023年1月12日全国普通门诊诊疗总人次913.5万人次，基本恢复到疫情前的水平。

焦雅辉介绍，国家卫健委的监测数据显示，1月5日住院感染者峰值为162.5万人，之后连续下降，1月12日回落到127万人，其中二级以上医疗机构收治了117万人，定点医院和亚定点医院收治10万人。住院感染者占比在1月3日达到峰值27.5%，之后持续下降，1月12日回落到21.7%，较峰值时期下降了5.8个百分点。

重症患者救治是防疫工作的重中之重。焦雅辉说，目前，在院新冠阳性重症患者数量仍处于高位。1月5日，在院阳性重症患者数量达12.8万人，之后连续波动下降，1月12日回落到10.5万人。重症床位使用率75.3%，重症床位能满足救治的需要。1月12日在院重症患者当中，基础性疾病重症合并新冠病毒感染的占比92.8%。重症患者以老年人为主，平均年龄75.5岁，普遍合并有多种基础疾病，多数基础性疾病是心脑血管疾病、内分泌系统疾病和呼吸系统疾病。

县级医院收治重症患者总体情况如何？焦雅辉介绍，到1月12日，县域内5000多家二级医疗机构、定点医院、亚定点医院共计收治新冠感染者30.1万人，其中重症患者1.58万人，占全国总数的15.1%，其中新冠病毒感染重症是518例，占全国总数6.7%。要充分发挥县医院龙头作用，做好包括床位、设备、设施以及人员准备，提升重症救治能力。依托已经形成的城乡医院对口支援工作机制，所有城市三级医院分区包片，和县医院建立一对一帮扶关系。加大对农村地区的巡回和巡诊力度，尽早发现重点人群特别是有基础疾病的老年人身体健康状况的变化，确保能够及时送医就诊。建立城市和县域之间支援和转诊机制以及绿色通道，确保农村的重症患者能够及时转诊、收治。

焦雅辉介绍，通过分析显示，2022年12月8日至2023年1月12日，全国医疗机构累计发生在院新冠病毒感染相关死亡病例59938例，其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例54435例。死亡病例平均年龄80.3岁，65岁及以上约占90.1%，其中80岁及以上约占56.5%，死亡病例中90%以上合并有基础疾病。

“老年人是新冠病毒感染患重症的高风险人群，因此是重点防护人群。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，对于老年人来说，戴口罩、保持手卫生、少去聚集场所、保持社交距离、做好通风等防护措施不能放松，除了非疫苗的防控措施，接种新冠病毒疫苗是最优先措施，“建议没有完成疫苗接种的老年人、有基础疾病和免疫功能低下的人群尽快完成疫苗接种，包括加强针的接种。”

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 04 版）