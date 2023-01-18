湖南衡阳：康复门诊助力患者“由治到康”

“‘阳康’了大半个月，还时常感觉喘不上气，没想到这么久还没好彻底呢。”湖南衡阳的何女士，来到南华大学附属第一医院新冠康复综合门诊就诊。医院门急诊片护士长罗伍春为她问诊后，认为这是患者排痰不畅所致，于是进行了气道廓清治疗和呼吸训练。两次后，患者能有效排除痰液，胸闷状况也明显好转。

近期，新冠感染后核酸、抗原转阴居民逐渐增多，但咳嗽、乏力、失眠等症状仍困扰不少人。为此，南华大学附属第一医院整合中医科、康复医学科等8个学科40多名专家，在湖南省内率先开设中西医结合的“新冠康复综合门诊”，提供针对性的检查和治疗方案，助力患者“由治到康”。

在医院新冠感染中医外治门诊病房内，记者看到大夫正在把中药贴于患者的耳朵内侧，并轻轻按压按摩。“贴进去挺不起眼，按起来酸酸麻麻的，一个疗程快结束了，感觉身体有力气了许多。”患者胡先生伴有肝硬化等基础疾病，核酸转阴后咳嗽、气短等症状迟迟不见好转，于是去康复门诊挂了号。经过近一周的耳穴压豆、刮痧治疗，症状明显好转，马上就要出院了。医院中医科主治医师张柏盛介绍说，经过五天一个疗程的治疗，多数患者的咳嗽、胸闷以及消化道症状都能得到改善。

在医院康复医学科问诊室内，康复医学科主治医生伍琦正在对患者王女士进行复诊。“王女士患有睡眠障碍和‘脑雾’症状，我们决定使用‘重复经颅磁刺激’技术，通过调节刺激区域大脑异常兴奋、改善大脑供血和代谢的方式，改善她的睡眠质量。”伍琦说，针对“阳康”患者持续存在的各类症状，康复医学科已经有了近20种治疗手段。

“很多人在康复期不敢动、不想动，实际上，适当的运动有利于肌体的恢复。”医院门急诊部执行主任王刚说，“因此，我们制作了居家恢复运动视频，让更多人可以在家锻炼，加速康复”。