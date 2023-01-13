做自身健康的守护者（无影灯）

“每个人都是自己健康的第一责任人”，亲身经历抗疫斗争的人们对这句话有了更深刻的理解。

很多重新回归正常生活的人们，都以自己的方式庆祝：或和朋友欢聚小酌，或去影院KTV享受娱乐时光，或奔向商场买个礼物犒劳自己……凡此种种，都是大家正常的反应和心态，但其中也不乏一些朋友在“阳康”之后暴饮暴食无所节制，连续游戏不注意休息，这是不利于健康的。

岁末年初，新春将至，正是欢聚庆祝的时候，在此特别要给大家提个醒，健康可贵，无论抗疫还是平时，都要做自身健康的守护者。

世界卫生组织研究表明：健康素养与人群健康水平、预期寿命密切相关，是预测人群健康状况的较强指标。国家卫健委发布的信息显示，2021年全国居民健康素养水平达到25.40%，比2020年提高2.25个百分点，继续呈现稳步提升态势。2021年，我国居民人均预期寿命已达到78.2岁，居民健康素养的持续提升功不可没。但即便如此，25.40%这个比例，意味着每100个15—69岁的人群中，仅有约25人具备了基本的健康素养。这与健康中国建设的目标还有差距，迫切需要全社会积极行动起来，需要每个人成为自身健康的守护者。

守护健康，要有医学知识和健康常识。

出现症状应该如何做出应对，哪些药品会给肝肾带来沉重负担，哪些人群要更关注自身的状态……最近一段时间，新冠病毒感染相关科普信息密集发布，很多微信公号的科普文章阅读量动辄上百万，集中反映出百姓对相关知识的渴求。人民群众多渠道了解掌握相关知识，为早日康复奠定了良好基础。期待大家对健康的关注能够持续，多了解点医学知识，多了解点健康常识，为自身健康做好知识储备。

守护健康，要养成健康的生活方式。在所有影响健康的因素之中，生活方式是最可控且最有影响力的因素。健康的生活方式能够维护和促进自身健康。合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，这些健康生活方式看似简单，但日常能做到持之以恒并不容易。尤其在节假日期间，家人团聚朋友聚会，美食满桌，觥筹交错不可或缺；也常有人因为守岁或者娱乐作息无常、日夜颠倒；因为忙着走亲访友，连平时的运动都免了。健康源自良好的习惯，节日期间，健康的生活方式不能丢。

守护健康，还要掌握健康技能。了解健康知识，是为了学以致用，更好服务自身健康及救助他人的需求。遇到外伤会正确止血包扎；掌握心肺复苏救助方式、熟练使用AED等应急救援工具；遭遇火灾等意外事件会应用正确的逃生救生手段，一系列健康技能，是现代人应该具备的素养。

“健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。”习近平总书记的话语，是对全社会成员的提示与叮咛。做自身健康的守护者，是对自己的人生负责，也是对家庭幸福负责、对整个社会负责。

新春近，送祝福：祝您守护好健康！

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 19 版）