阿尔茨海默病新标记物“现身”

阿尔茨海默病的神经退行性病变通常是渐进的，在任何症状（如记忆丧失）出现多年前，患者可能就已经发病。因此，早期诊断有助医生施用药物减缓患者病情。瑞典和英国科学家在最新一期《大脑》杂志上发表论文称，他们的最新研究发现，胶质纤维酸性蛋白（GFAP）可能是阿尔茨海默病早期阶段的生物标志物，有助提前10年揭示这种严重而常见的疾病。

研究结果表明，大脑中激活免疫细胞的生物标志物GFAP反映了阿尔茨海默病导致的大脑变化，这种变化发生在tau蛋白积累和可测量的神经元损伤出现之前，未来它可作为一种非侵入性生物标记物，用于早期激活中枢神经系统中的星形胶质细胞等免疫细胞，这对开发新药和诊断认知疾病都大有助益。

瑞典大脑基金会的数据显示，阿尔茨海默病会在不知不觉中恶化，大脑的生物变化会出现在记忆丧失和其他认知症状变得明显之前20—25年，因此越早准确诊断，患者就能越早得到正确治疗，科学家也一直在对精确且易于使用的早期诊断方法开展更多研究。

来自卡罗林斯卡研究所、哥德堡大学和伦敦大学学院的联合团队一直在研究血液中的生物标志物，以发现遗传性阿尔茨海默病的早期病理变化。在本次研究中，他们分析了来自33名突变携带者及其42名没有遗传致病倾向的亲属的164份血浆样本，数据收集于1994年至2018年间，结果揭示了突变携带者中几种血液蛋白浓度的明显变化。

研究人员表示：“第一个变化是GFAP的浓度在阿尔茨海默病的症状出现前10年左右开始增加，随后P-tau181和神经丝轻蛋白（NfL）的浓度增加，NfL已知与阿尔茨海默病大脑神经元损伤的程度直接相关，与GFAP相关的这一发现提高了早期诊断的机会。”