江苏苏州：设置“家门口的氧疗站”

围绕“防重症、保健康”目标，近日，江苏苏州在全市范围内设置“家门口的氧疗站”。在社区卫生院等基层医疗机构设置吸氧位、氧疗室，可以有效为新冠转阴后的康复期患者纠正缺氧情况、缓解呼吸困难，满足患者就近就医需求。

“吸完氧，我头脑轻松了、不疼了。”一大早，76岁的贝老先生自觉心肺不适，步行到家门口的姑苏区娄江社区卫生服务中心，经医生看诊后吸上了氧。“一根鼻氧管两块多，吸氧一个小时只要三块六，还能走医保，降低了我们患者的经济负担。”贝老先生说。

“这两天来吸氧的患者不在少数，多为慢性肺病患者、孕妇和‘阳康’人群。”娄江卫生服务中心副主任陆崇君介绍，中心将针灸科室扩建改造成了氧疗区，添置床位和躺椅，能够容纳15人同时吸氧。

截至目前，苏州全市范围内“家门口的氧疗站”已初步规划完成。姑苏区内14家社区卫生服务中心均已设置吸氧区，备有制氧机39台，氧气瓶142瓶；在吴中区尹山湖医院等地，核酸采样点被改造成“健康氧疗站”，每个氧疗站配备8个椅位，医院配备专职护士进行巡视，开展氧饱和度监测；吴江区在6家卫生院配备CT设备，18家基层医疗机构设置205个吸氧位；苏州工业园区内43家公立医疗机构可提供氧疗服务。

“下一步，苏州各地将根据辖区内实际状况，持续加大氧疗设备投用量，为市民健康保驾护航。”苏州市卫健委相关负责人表示。