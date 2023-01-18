专家：理性按需选择“阳康”检测

随着越来越多的新冠病毒感染者逐渐恢复，“阳康”后的健康问题关注度也在逐渐增高。“阳康”后是否有必要进行体检？如何选择合适的体检项目？近日，人民健康走进医院和体检机构进行探访，邀请相关专家就大众关注的“阳康”热点话题进行了解答。

“很多人感染新冠后存在后期的临床症状，担心个人健康问题，大量患者涌入急诊，急诊就诊量明显增加。” 首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、中华医学会及中国医师协会科学普及分会主任委员 会长郭树彬说，当前北京已经度过新冠病毒感染高峰期，急诊和门诊也正在逐渐恢复常态，但仍有不少“阳康”患者对自身健康存在担忧，希望到医院进行详细检查。他提到，新冠病毒感染对肺部及全身各个器官都有影响，一部分以呼吸道症状为主，也存在胸闷、胸痛，甚至嗅觉、味觉异常等不同的症状。大部分年轻且没有基础疾病的人群，感染新冠病毒后康复较快，且康复后没有明确的症状。但对于老年人或患有基础病的人群而言，感染后恢复不如年轻人，且存在胸痛、心慌、气短等症状，建议做进一步进行检查。

“由于新冠感染后期的后遗性效应可能还会有所体现，患者可按需到相关科室进行检测，未必需要完全到急诊就诊。”郭树彬建议，为减少医疗资源挤兑，在出现呼吸道症状、心脏症状等不同症状可以按需到不同专科进行就诊。对于不少患者出现的与心脏相关的症状，郭树彬建议，如果出现胸闷、胸痛、呼吸困难或者感觉乏力等，可以根据自身不同症状到心内科或其他科室进行心脏或肺部的检查，这样也可以有效避免急诊的重要救治资源被挤兑。

此外，郭树彬强调，如果检查后未发现问题就可以放下“包袱”，在恢复过程中，不能过度劳累、饮酒以及受凉，注意营养摄入。

针对“阳康”人群的体检需求，部分医疗机构适时响应，推出“阳康体检套餐”，包括肺部CT、心肌酶三项、心电图等检查。美年健康集团也推出了“阳康安心检——新冠后身体机能评估系列套餐”。美年健康相关负责人说，体检套餐内包括呼吸系统、消化系统、循环系统、泌尿和免疫系统等相关深度筛查，帮助新冠病毒感染者在“阳康”后进行评估身体机能，全面了解自己身体恢复情况、查看是否存在健康隐患，以及加强调理与干预等提供专业服务，切实保障“阳康”人群的身体健康。

“美年健康旗下位于京津冀鲁区域中的北京美年分院、北京慈铭分院和石家庄美年分院共计22家分院，被纳入到2021-2022年度京津冀鲁区域医疗机构临床检验结果互认体系中。”美年健康相关负责人说，自2022年12月27日美年健康集团推出“阳康安心检”套餐以来，其中肺部CT检查量高峰日已突破5万人次。面对“阳康”人群肺部CT检查需求不断激增的情况，目前美年健康集团各地分院已增设了下午场体检服务，全力以赴做好服务保障。（来源：人民健康客户端）