过个健康团圆年！收好这份返乡防护指南

编者按：逢年过节，团圆是中国人最大的期盼。随着新型冠状病毒感染疫情防控政策的不断优化，大家格外期待今年能过上一个团圆年。据中国国家铁路集团有限公司消息，2023年春运火车票于2022年12月24日开始发售。归乡的汽笛已经拉响，这些健康防护干货伴您平安回家。

一、出行前，接种新冠疫苗来得及吗？

来得及。一般接种疫苗后产生抗体是在一周到两周，如果要产生比较高水平的抗体，全程免疫之后大概在四周左右。开展加强免疫后，产生抗体的时间更快、更短，抗体水平也更高。因此，没有完成疫苗接种的要尽快去接种疫苗，没有完成加强的要尽快加强，这样才能起到更好的保护作用。

阳性期间无需接种疫苗，疫苗的作用是预防疾病，并无治疗的效用。既往新冠病毒感染者在充分告知基础上可在6个月后接种1剂。

二、“阳”过之后，出行就不需要戴口罩了吗？

“阳过”“阳康”还是要做好做防护。尤其是免疫力低下或抗体水平较低的人群，仍存在二次感染的风险，目前正处于冬季呼吸道传染病高发期，新冠康复后仍要做好呼吸道及其他病毒防护，不要降低防控标准。建议佩戴N95或医用口罩，口罩4小时以上要更换。

三、出行前准备好个人常备药品

发热，咽痛，全身痛、舌苔黄为主：连花清瘟颗粒/胶囊、金花清感颗粒、双黄连口服液/颗粒等。

怕冷、发热、全身痛、流清涕为主，可伴有咽痛：感冒清热颗粒/口服液、正柴胡饮颗粒、荆防颗粒等。

咽痛、发热，舌苔黄：六神丸/胶囊、蓝芩口服液、蒲地蓝消炎口服液等。

咳嗽，黄痰，舌苔黄为主：复方鲜竹沥液、急支糖浆、肺力咳合剂等。

恶心、呕吐、腹泻：藿香正气软胶囊/口服液等。

高热：羚羊角口服液、紫雪胶囊等。

发热：对乙酰氨基酚混悬滴剂、对乙酰氨基酚干混悬剂、对乙酰氨基酚颗粒等。

发热、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏等感冒症状：复方氨酚烷胺胶囊、氨酚麻美干混悬剂、酚麻美敏混悬液等。

咽干咽痛：地喹氯铵含片等。

咳嗽咳痰：桉柠蒎肠溶胶囊、羧甲司坦口服溶液、福多司坦口服溶液等。

具体用药用量要谨遵医嘱，注意避免药物叠加使用，导致用药过量。另外，患有基础疾病的人日常一定要规律用药，控制好病情，要根据出行周期准备充足的基础病用药。

四、出行途中做好个人防护

有条件尽量错峰出行，距离较近的，鼓励自驾。

规划好时间，不给病毒留机会。提前获知检票时间和检票口，尽量减少在人流量密集的候车室区长时间停留。

注意保持安全距离。候车就座至少间隔1个座位，尽量减少与陌生人交流，减少在人员密集处停留和走动。

减少接触公共物品和部位，可随身携带100ml以下75%酒精或消毒液，乘车途中勤洗手或用消毒液清洁，避免用脏手揉眼睛，以免病毒通过手进入结膜感染人体。

乘车期间尽量不要喝水与饮食，如果需要，尽量避开他人快速进食。

五、守护好身体的第一道防线—口腔健康

旅途期间，许多人生活作息紊乱，饮食不规律，容易导致身体免疫力下降。正所谓病从口入，大家更应该守护好身体的第一道防线—口腔健康。口腔是细菌滋生的“重灾地”，口腔清洁不到位，不仅会引发各种口腔问题，还与全身健康息息相关。建议要养成科学的护齿习惯。条件许可的情况下，可以随身携带漱口水，以利于减少唾液中的高浓度细菌，减少口腔有害细菌，预防牙龈及牙周问题，防止病从口入。

六、“转阴”出行要量力而行

疾病刚刚治愈的时候，体内的正气仍比较虚弱，机体功能还没有完全恢复，要注意病后的调理。一般核酸转阴2天后，体温保持正常，其余症状明显减轻后再恢复工作、学习。

高龄、有基础病的患者可以多休息几天。双节出行，要根据自身转阴状况定制计划，量力而行。

七、“阳康”们不要着急走亲访友

返乡初期规范佩戴口罩，减少与家中老年人尤其是合并基础性疾病者的接触。已“阳康”的小辈不要着急探望家中老人。冬天是呼吸道疾病高发季，即便这次“转阴”，但身上可能携带其他病毒，老年人很脆弱，如果去探望老人，还是要做好防护工作，比如戴好口罩、进门洗手换衣服。在通风的时候还是要保护好老人，为他们穿好外套、戴好帽子，防止着凉生病。可选择分餐，尽量减少摘口罩饮食的时间。同时也要注意口腔卫生，建议可随身携带漱口水，方便使用。

八、到达旅行目的后，做好居家环境清洁

把外套、鞋子、箱包等放置在固定房间的角落及时清洗、消毒。

尤其注意给手机、钥匙等进行消毒。

居家消毒应以清洁为主，消毒为辅。优先使用阳光暴晒、热力等物理消毒方法。尽量做好通风换气，建议每天通风2-3次，每次不少于30分钟，可有效降低通过空气感染传播的相关风险因素。如果家中没有感染者，做好家庭日常清洁即可。（来源：综合国务院联防联控发布会、人民日报微信公众号、北京疾控微信公众号、上海发布、武汉发布、人民好医生个人防疫手册(第三版)、人民好医生科普访谈等）