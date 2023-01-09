第十版新冠病毒感染诊疗方案的核心理念是什么？国家卫健委详解

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版诊疗方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，相对第九版新冠病毒感染诊疗方案，第十版主要作了哪些方面修改，核心的诊疗理念又是什么？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，第十版诊疗方案是指导临床医务人员对新冠病毒感染者进行诊断治疗的专业性和技术性规范，主要目的是保证临床治疗的同质化水平，保证诊疗效果。

第十版方案的核心理念就是对新冠病毒感染按照常规“乙类乙管”的传染病管理方式进行病人管理和救治。主要内容作了一些调整：一是从管理上进行了调整。在收治措施方面，不再要求病例进行集中隔离治疗。二是在出院标准的变化上，对于需要收住院的患者，出院标准把握中不再要求对核酸进行检测。

郭燕红解释，原有的诊疗方案都是要求核酸两次检测达到阴性，第九版要求CT值35以上，由于实行了“乙类乙管”的措施，不再对感染者进行隔离治疗和管理。因此，在出院的把握上，临床医生可以更多考虑患者病情本身的情况。“但是需要强调的是，从感染者的角度，即便是不做核酸，出院以后也要注意做好个人防护，居家观察，以不参加社会面活动为妥，所以这点上要综合把握。”

另外，新版诊疗方案进一步丰富和优化了临床诊断和治疗的措施、技术手段。郭燕红举例说，比如在诊断标准上，将新冠病毒的抗原检测阳性纳入了诊断标准。主要考虑是抗原检测对病毒载量高的感染者有非常好的检测灵敏度，特别是随着抗原检测技术不断优化和成熟，因此新冠病毒感染者特别是病毒载量高的感染者检出率比较高。同时，抗原检测非常方便，简单易行，方便感染者在家里进行自测，因此把抗原检测阳性纳入了诊断标准当中。

郭燕红还介绍，在临床救治方面，充分借鉴了三年来临床救治的宝贵经验，一是强化关口前移，对于轻症病例也要早期介入，特别是对于一些高龄、合并基础性疾病的患者，更要加强关口前移措施的应用，加强对症和支持治疗，防止轻症转为重症。

二是进一步规范重症患者的诊疗，一方面进一步完善了相关预警指标，通过对预警指标的把握，能够及早对重症患者实施及时的救治措施。对于重症患者的氧疗、俯卧位通气等措施都进行了进一步强化。

三是第十版方案坚持中西医结合，特别是注重发挥中医药在临床救治当中的独特作用。

四是强化了新冠病毒感染与基础性疾病共治的理念，因为新冠病毒感染者，特别是老年人，往往合并一些基础病，同时新冠病毒感染也会加重基础性疾病。通过多学科会诊，促进患者全面恢复健康。