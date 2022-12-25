关于新冠二次感染，这些问题请了解

新华社沈阳12月24日电（记者洪可润、于也童）感染新冠病毒后会不会二次感染？哪些人群二次感染的可能性大一些？一个人有可能因为毒株不同而发生多次感染吗？随着新冠病毒感染者人数的增多，二次感染成为群众关注的热点。记者近日采访了沈阳市第六人民医院感染科主任、沈阳市新冠肺炎救治专家组组长刘洪艳，就二次感染相关问题进行解答。

——什么是二次感染？

“二次感染是指一个人被新冠病毒感染后，已经彻底康复，然后再次被新冠病毒感染。”刘洪艳说，二次感染通常是有症状的，并且核酸的CT值比较低，病毒载量较高，有传染性。如果康复后超过一个月，核酸又呈阳性，再感染的可能性就比较大。一般免疫功能正常的患者感染康复之后，可以获得3到6个月以上的保护力。在这段时间内发生二次感染的概率也比较低，可以不用过分担心。

图为12月21日，沈阳医学院附属中心医院内科门诊护士长代颖正在指导一名患者挂号。（受访者供图）

——哪些人群二次感染的可能性大一些？

专家表示，免疫功能低下的人群二次感染的可能性较高。“比如说老年人的免疫功能有退化，感染康复后，保护力维持的时间就比较短。还有三岁以下的婴幼儿，免疫功能尚未健全，康复之后获得保护力的时间也可能比较短。”刘洪艳说。此外，艾滋病患者或者免疫抑制剂使用者等免疫缺陷人群，他们的保护力持续时间也比较短，二次感染的风险就比较大。

——一个人有可能因为毒株不同而发生多次感染吗？

人体在新冠病毒感染后，由于免疫系统已在发挥作用，短时间再次感染相同或者不同新冠病毒变异株的可能性较小。目前从数据来看，奥密克戎毒株二次感染风险高于原来的毒株，包括德尔塔和原始毒株。“感染之后对与这个病毒相近的变异株有交叉保护，但是如果病毒继续变异，或者是一些关系比较远的毒株，感染风险也会增加。”刘洪艳说。

此外，沈阳市疾控中心相关专家表示，冬春季还有其他的呼吸道传染病，比如流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒等，所以还需继续保持良好的生活和卫生习惯，适当锻炼身体，合理膳食，规范佩戴口罩、勤洗手，加强手消毒，多开窗通风，保持安全社交距离，注意咳嗽礼仪等。