国务院联防联控机制：三级医院要兜住医疗救治底线

近期，随着新冠感染人数的增加，重症患者的救治工作引起了社会关注。12月21日，国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议强调，三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。县医院要守住农村居民健康的重要关口。同时，要紧盯养老院等重点场所、120急救等重点环节，确保医疗救治有序开展。

国家卫健委医政司司长焦雅辉表示，为了加强近期全国的医疗救治工作，特别是对重症患者的医疗救治，三级医院要充分发挥综合救治能力强的作用，不仅要加强对新冠肺炎的重症患者救治，还要加强对于核酸阳性合并基础疾病的重症患者救治。“对于低龄儿童以及高龄老年人合并基础疾病的高风险人群，要直接转诊到三级医院，不必再通过分级分类的收治进行逐级转诊。”

焦雅辉强调，三级医院要做好发热门诊、急诊和病房之间的衔接，要确保在发热门诊，特别是急诊收治的重症患者，能够及时送到病房进行专科救治，或者收治到综合ICU进行抢救。

焦雅辉介绍，会议明确各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。“分区包片是相对的，也就是说综合医院不得以不在划定的区域范围内拒绝患者。三级医院要落实首诊负责和急危重症的收治，对于转运来的患者，要无条件地进行收治。”

为了确保重症患者的救治，国务院联防联控机制医疗救治组建立了相关制度——对三级医院收治重症患者的情况要进行评估和考核，并且建立了日报告制度和定期通报制度。对此，焦雅辉表示，对于承担履行重症救治职责比较好的医院，将被纳入红榜并定期表扬；收治不好的三级医院，会被纳入白榜，不仅要在全国进行通报，还要把收治情况向当地领导小组和指挥部进行反馈，督促地方来督导这些三级医院立即进行整改。

随着元旦和春节的临近，人员流动性随之增加，会增加农村的疫情防控压力。“所以要提前进行布局。一方面是药品能够发下去，另一方面是农村的重症患者，特别是老年重症患者要能够及时转诊上来。可以说，县医院这一级是做好农村医疗救治工作最重要的一道关口。”焦雅辉指出，要充分发挥城乡医院对口支援机制的作用，三级医院要分区包片，要和县医院建立一对一的帮扶关系。同时，县医院要做好相应准备，包括床位、设备设施，还有人员准备。

近期，全国基层医疗卫生机构对于社区的老年人进行了健康状况的摸底调查。“对于养老院和福利院的老人，各地的卫健部门要和民政部门建立联系，要指定二级以上医院对口支援，定期为这些老年人提供健康指导。一旦发现健康状况发生变化，要及时就医和转诊。”焦雅辉强调。