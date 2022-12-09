一组数据看懂我国重症救治能力和医疗资源储备

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）重症医学床位接近10张/10万人、“可转换ICU”储备医师10.6万人……在今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉为公众介绍了我国现阶段的重症救治能力和医疗资源储备情况，回应社会关切。

焦雅辉介绍，目前，全国的重症医学床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构重症医学床位是10.65万张。重症医学床位接近10张/10万人的水平。重症医学的医师总数是8.05万人，“可转换ICU”储备医师10.6万人，重症专业的护士是22万人，另有“可转换ICU”护士17.77万人。

我国的医疗资源发展不均衡、不充分，特别是地区之间、城乡之间差异比较大，医疗资源总体上相对不足。此前，每千人口医疗床位是6.7张，每10万人口的重症医疗床位才不到4张。为更好地满足和适应新形势下的群众医疗服务需求，近年来，我国政府指导各地不断加强医疗资源，特别是重症医疗资源的准备和建设。

“二级以上医院都要开设发热门诊，应设尽设，应开尽开。具备条件的基层医疗卫生机构也要开设发热门诊或者发热诊室，并且要配备充足的力量，尽最大可能来满足人民群众就医需求。”焦雅辉强调。（制图：郭思邈）