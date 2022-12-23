“阳”了吃药有哪些注意事项？能否自行服用抗新冠病毒药物？——权威专家回应防疫热点

近期随着阳性病例的增多，一些人在治疗新冠病毒感染过程中，因用药不当导致肝损伤。“阳”了吃药该注意哪些事项？能否自行服用抗新冠病毒药物？国务院联防联控机制组织权威专家——中日友好医院呼吸中心副主任杨汀、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强、北京儿童医院急诊科主任王荃就公众关心的问题做出专业解答。

1.问：在感染新冠病毒之后常见药的使用方面有哪些禁忌和不良反应？公众应如何选择？

杨汀：感染新冠病毒以后，有发热、全身疼痛症状，可以用一些解热镇痛的药。有咽喉肿痛、咳嗽咳痰、胃肠道症状，可以用一些相应的对症药物。在使用这些药物前，一定要认真阅读说明书，看好剂量、使用频次、注意事项。比如对乙酰氨基酚是很常用的解热镇痛药，严重肝肾功能不全的患者要禁用；有反复的消化道溃疡、出血的人群以及孕妇、哺乳期妇女或者对某些解热镇痛药物成分过敏的人群也要慎用。同时，在用这些药的时候，不要饮酒或者喝含酒精类的饮料，尽量用简单一些的药，不同的药物有时候可能会相互影响，增加潜在的不良副作用。此外，有些患者为了把症状迅速控制好，加倍药物剂量，我们不建议这样使用。加倍药物剂量，效果不一定好，但是增加了肝脏的负担，增加了副作用。

另外，一些中成药或者汤药也可以改善症状，有一定的康复效果，大家可以根据自身情况合理选用。

2.问：是否有必要使用、能否自行服用抗新冠病毒药物？

王贵强：目前，大部分人感染新冠病毒后表现为轻型或无症状，但也有少部分病人尤其是有基础病和没有接种疫苗的老年人，会出现肺炎等症状，对这类重症高风险人群应进行早期干预。

第九版诊疗方案中推荐了三种抗新冠病毒药物，包括单克隆抗体、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装和阿兹夫定，早期使用都可能减少重症的发生，缩短病程、缩短病毒排毒的时间。目前这三种抗新冠病毒药物都应在医疗机构和医生的指导下使用。

其中，单克隆抗体需要静脉给药，需要在住院期间使用，在门诊或者家里不适合使用；奈玛特韦属于小分子抗病毒药，可以有效降低重症风险，适应症人群是轻型和普通型，使用时要特别注意药物之间的相互作用；阿兹夫定也是小分子抗病毒药，可以用于治疗新冠肺炎，但有一些注意事项，需要在医生的指导下使用。

3.问：对于一些感染新冠病毒的小婴儿来说，他们可以选择的退热药有限，能否用捂汗这种物理方式帮他们退热？

王荃：2个月以上6个月以下的孩子，能选择的退热药物只有对乙酰氨基酚；2个月以下的孩子不能口服退热药，包括新生儿在内的2个月以下的小婴儿，如果出现发烧，要及时到医院就诊。

同时，不建议以捂汗的方式给小婴儿进行退热。小婴儿体温调节中枢发育不健全，皮肤散热是非常重要的退热途径，如果给这些孩子捂过多的衣物或被盖，就让他们没有办法经皮肤去散热。有一部分孩子可能会发生严重的捂热综合征，可能出现呼吸衰竭、脱水、神经系统损伤等严重并发症，甚至有生命危险。因此，在这些孩子发烧时，除了医务人员帮助外，还应尽量给孩子创造一个相对凉爽通风的环境，适当减少衣物，以提高孩子的舒适度为主。