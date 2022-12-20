感染新冠病毒后用药有哪些禁忌？专家解答

人民网北京12月20日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，感染新冠病毒后，常见药的使用有哪些禁忌和不良反应，该如何选择？

对此，中日友好医院呼吸中心副主任、呼吸与危重症医学科副主任杨汀表示，感染新冠病毒后，一般使用对症药物治疗，如有发热、全身疼痛症状，可用解热镇痛药物；有咽喉肿痛、咳嗽咳痰、胃肠道症状，可用相应的对症药物。用药时大家一定要看说明书，关注剂量、使用频次，以及注意事项。如常用的解热镇痛药对乙酰氨基酚，严重肝肾功能不全的患者禁用；反复消化道溃疡、出血，孕妇或哺乳期妇女，或者对某些解热镇痛药物成分过敏的人群也要慎用。另外，服用这些药时，不要饮酒或者喝含酒精类的饮料。

“大家用这些对症药物的时候，尽量用简单的药，不同药物有时候可能会彼此之间有相互的影响，可能会增加潜在的不良副作用。有些患者为了迅速控制症状，把药物剂量加倍，这也不建议。药物剂量加倍，效果不一定好，同时还增加了肝脏的负担，增加了副作用。另外，一些中成药或者汤药也可以改善症状，有一定的康复效果，大家也可以选用。”杨汀说。