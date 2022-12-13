专家提示：退热药物的应用在老年人身上要更加慎重

人民网北京12月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，因为现在轻症和无症状可以居家了，老年人的身体状况和年轻人相比比较复杂一点，他在用药方面有哪些需要注意的，以免出现盲目用药导致急性肝损伤？

对此，北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明表示，老年人感染新冠病毒以后，首先加强观察和监测，其次加强日常护理，包括清淡饮食，少食多餐，避免一次吃大量食物后出现呕吐，保证睡眠，少量多次补充适量的水分，防止一次大量补充水分引起胃肠道不适和加重心脏负荷。

在用药方面，李燕明表示，退热药物的应用在老年人身上要更加慎重，体温越高、年龄越大，用药更要慎重，不是38度℃1片，39℃就用2片，烧得越高，用药越慎重，防止老年人用退烧药后一次大量出汗造成虚脱甚至低血压的情况；退烧要缓，可以用物理手段退热；在应用退热药时，要避免多种药物共同使用，因为有些感冒药是复方制剂，可能含有对乙酰氨基酚，如果同时用药，可能产生药物过量的情况，因此一定要看清楚药物说明书。

“中成药的应用也是一样的，一定要少而精，可以选用一种进行治疗，不要多种同一作用的中成药同时应用。”李燕明说。

李燕明表示，对于合并基础疾病的老年人来说，一定要加强基础疾病的管理。第一是高血压药物，因为发热引起大量失水可能造成血压降低，在发烧期间，特别是使用退烧药时，一定要注意血压监测，如果血压已经偏低，低于正常水平，降压药就可能需要减量，甚至停用，等血压恢复正常时再按照常规使用；第二是降血糖药物，老年人在感染新冠病毒感染之后可能吃饭很少，所以要监测血糖变化，防止低血糖的发生。

李燕明提醒，老年人一旦感染了新冠病毒，稳定能力是下降的，发热以后出现走路有点打晃的情况，特别容易跌倒，跌倒之后容易出现骨折。因此老年人出现发热，身体比较虚弱时，一定要防止跌倒。平时活动时最好有家人的帮助，及时扶一下；如果是独居老人，家里的地面上不要摆太多东西，以免绊倒；地上的水一定要擦干净，避免滑倒，老年人在家里穿的鞋子和衣服都要合适，不要被自己绊倒；老年人晚上如果有起夜的习惯，尽量能够安排在床边解决，如果必须去洗手间的话，晚上醒来时要保证自己在清醒的情况下去洗手间，可以坐起来待一下，保证自己情况比较稳定以后再站起来，再待一下，然后再去洗手间。如果出现摇晃，最好就近有一个把手能够扶住。