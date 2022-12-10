儿童感染新冠病毒后如何用药？

儿童感染新冠病毒后出现发热，几种退热药一起上，就能好得快？孩子发烧体温越高，病情就越厉害？儿童出现咳嗽时，要不要立刻吃止咳药？12月9日，北京儿童医院急诊内科主任王荃针对儿童感染新冠病毒后，家长在给孩子服药时可能出现的几种错误做法进行了解答。

发热温度不与疾病严重程度绝对相关

王荃介绍，儿童是新冠病毒感染的易感人群，感染后其主要症状和其他病毒引起的呼吸道感染基本类似。孩子可能会出现发热、咳嗽、咽部不适或者鼻塞、流涕等情况，还有孩子会出现肌肉酸痛、乏力、呕吐、腹泻等症状，少数孩子可能会出现热性惊厥等症状。总体来看，孩子感染后发热程度不一，发热持续时间大概为2天到3天，病程约是3天到5天左右。

针对家长特别关注儿童感染后发热热度高低的问题，王荃解释，孩子在感染新冠病毒后发热是非常重要的症状，孩子出现发热家长不要过于紧张，因为孩子发热热度高低并不与疾病的严重程度绝对相关。

不建议两种退热药交替使用

儿童感染新冠病毒后，在居家护理中家长应对发热常常会选择退热药，对于退热药的服用，王荃提醒各位家长，6个月以上的孩子，可以选择布洛芬或者对乙酰氨基酚这两种退热药，二者任选其一；3个月以上6个月以下的孩子，只能选择对乙酰氨基酚类退热药；3个月以下的孩子，这个时候只要宝宝发热，就应带孩子尽快到医院让医生诊疗。

王荃特别提示家长，服用退热药的目的除了体温下降外，更主要是为了增加孩子的舒适度，让孩子能够安全舒适地度过发热期。家长不要只追求体温降至正常，因为在正常的情况下，吃完退热药体温大概也就只能下降1度到2度。“让孩子不那么难受，才是服用退热药的目的。”

针对一些家长的用药误区，王荃特别强调，在给孩子服用退热药时，不建议两种退热药交替使用，也不建议同时服用两种退热药，这样可能会增加孩子的肝肾负担，造成不良反应。另外，家长在选择退热药时也要注意，第一要适合年龄，第二要认真阅读说明书，按照说明书的要求正规服用，主要关注剂量和时间间隔问题。“家长不能因为紧张孩子的体温，就不停地给孩子服用退热药，退热药也有副作用。”

儿童出现咳嗽不建议自行服用镇咳药

儿童感染新冠病毒后，除了发热外可能还会出现咳嗽。“我们想对家长说，不建议家长自行给孩子服用镇咳的药物。”王荃解释，咳嗽是人体的一种保护性反射，它有助于排出呼吸道分泌物。如果孩子有咳嗽或者鼻塞的情况，家长可以通过做雾化、清洗鼻子、增加空气湿度等方法来增加孩子呼吸道的舒适度。但如果孩子咳嗽已经影响到日常生活或者正常睡眠，可以带孩子到医院，在医生的帮助指导下使用止咳祛痰的药物。

服用复方制剂感冒药要防重复过量

在遇到复方制剂的感冒药时，需要注意哪些问题，王荃进行了提示。

如果家长给孩子服用的是复方感冒制剂，一定要去阅读感冒药里的成分，不能和孩子正在同时服用的其他药物成分相重复，如果有重复，就要慎用。因为有可能造成剂量过量，给孩子造成不良反应。

另外，家中可以准备一种到两种适合孩子年龄的中成药，建议服用一种即可，不建议家长让孩子同时服用两种以上的同类药物。文/本报记者 王薇（来源：北京青年报）