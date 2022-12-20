新华社北京12月20日电 题：老年人如何居家治疗？婴幼儿感染后如何照护？——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者张泉、温竞华、李恒

面对新冠肺炎疫情，如何保障重点人群的医疗服务备受关注。老年人如何进行居家治疗？婴幼儿感染后如何照护？呼吸系统疾病患者应做好哪些必要准备？国务院联防联控机制20日举行新闻发布会，就相关热点问题作出回应。

老年人要注意避免感染 使用抗病毒药物需医生指导

“老年人一定要做好防护。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，尤其是有基础病的老年人和没有打疫苗的老年人，这些人群属于重症高风险人群，要特别注意避免感染。

老年人万一感染，是否要使用抗病毒药物？

“目前，大部分人感染后表现为轻型或无症状，但对重症高风险人群，还是要进行早期干预。”王贵强说，第九版诊疗方案中推荐了几种抗病毒药物，包括单克隆抗体、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装和阿兹夫定。

“抗病毒治疗可以缩短病程，降低重症的风险，但抗病毒药物要在医生的指导下使用，不能在家里随便使用。”王贵强表示，比如，奈玛特韦存在药物间相互作用问题，老年人和有基础病者常常口服多种药物，如使用辛伐他汀、胺碘酮等，就不能使用奈玛特韦。

“各医疗机构和社区层面会逐渐提供相应的抗病毒药物，请感染的人群，尤其是重症高风险人群，在医生指导下合理使用。”王贵强说。

多数孩子是自限性病程 对症处理提高孩子舒适度

孩子是我们重点保护的人群，如果儿童感染，该如何做好居家治疗和照护？

北京儿童医院急诊科主任王荃介绍，感染新冠病毒后，孩子的主要表现是发烧、咳嗽、鼻塞、流鼻涕、咽痛等，部分孩子可能会有肌肉酸痛、乏力、呕吐腹泻，有一部分孩子可能还会出现声音嘶哑等喉炎的表现。

“由于绝大多数孩子都是自限性的病程，所以，我们主要还是对症处理，以提高孩子的舒适度为主要方式，以缓解症状为主要目的。”王荃说，孩子发烧的时候，一方面不能捂热，另一方面要避免孩子再次受凉。

王荃介绍，2个月以上6个月以下的孩子，能选择的退热药物只有对乙酰氨基酚；2个月以下的孩子不能口服退热药，包括新生儿在内的2个月以下的小婴儿，如果出现发烧，要及时到医院就诊。

少数孩子在病程中可能会发生热性惊厥。王荃说，一旦发生热性惊厥，应将孩子放在平坦、不易受伤的地板或床上，松开孩子的衣领，保持呼吸道通畅，让孩子头偏向一侧，如果可以的话，让孩子保持右侧卧位。惊厥发作的时候，不要往孩子嘴里塞任何东西，不要喂食任何东西，不要试图束缚孩子的肢体，以免造成孩子肢体损伤。

“大多数儿童热性惊厥发作时间较短，多在3至5分钟内停止，如果孩子以前发生过惊厥持续状态，或本次惊厥发作时间超过5分钟还没停止，应立即前往医院。”王荃说。

呼吸系统疾病患者应备足药物 一旦感染做好症状监测

有些患有哮喘等呼吸系统疾病的患者比较担心，一旦感染新冠病毒会造成病情的加重，他们应该做好哪些准备？

对此，中日友好医院呼吸中心副主任杨汀表示，常规的防护措施还是要继续做到，一些严重的呼吸困难、呼吸功能障碍的患者，若佩戴N95口罩后觉得呼吸困难加重，则建议佩戴普通的医用外科口罩。

杨汀建议，呼吸系统疾病患者要备足常规治疗药物和呼吸急救药物，配备血氧饱和度监测仪，并适当拉长肺功能检查等日常随访，避免增加感染风险。

呼吸系统疾病患者一旦感染，应该怎样居家治疗？杨汀说，患者在家中要注意监测自己的症状，可针对咳嗽、咳痰、气短和呼吸困难等症状，进行对症治疗。

“如果原有的呼吸症状明显加重，比如喘憋加重，可以按需使用短效支气管扩张剂，如果对症治疗后症状逐渐改善或平稳，就可以在家里继续观察症状；如果症状出现进一步变化，可以再去就医。”杨汀说。

杨汀提醒，这类患者感染新冠病毒后，常规的治疗用药一定要坚持使用；要在家中随时监测血氧饱和度，及时了解病情是否有变化。