老年人感染新冠后如何吃药？避免大量服用退烧药引发虚脱

老年朋友如果感染了新冠病毒，在居家治疗时吃药要注意什么？有慢性基础性疾病的患者在用药上又需要注意哪些方面？12月13日，“八点直播间”邀请人民好医生健康顾问专家、北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明，为大家介绍了老年人疫情期间防护要点。

李燕明介绍，居家针对新冠病毒感染的用药，主要是对症治疗。

第一就是需要退热，常用的退热药是布洛芬和乙酰氨基酚，布洛芬对胃肠道溃疡、严重冠心病等，有一些禁忌情况。相对而言，乙酰氨基酚对老年朋友安全一些。

老年朋友使用退烧药一定要缓，降温要慢。开始用药的剂量要偏小，不是说体温越高、使用的药片越多，而是体温越高、年龄越大、使用的药物剂量越小，这是为了避免大量服药后一次大量出汗而引发虚脱、低血压甚至休克，这对老年朋友非常重要。

出现体温升高时，可以先用一个小剂量的药，比如先吃半片药看看情况，加以物理降温，同时观察患者出汗、血压情况及对药物的反应等，这样更加安全。

很多感冒药是复方成份的，比如泰诺感冒片，里面就有对乙酰氨基酚的成分，如果和退热药物一起使用，就会有药物剂量叠加，造成药物过量的可能性，所以服用药物前，要仔细看药物说明书，特别是药物成分。

第二，有咳嗽症状，如果对正常生活没有什么影响，短暂的咳嗽不一定是要镇咳，咳嗽本身是一个机体保护性的反应。如果有咳痰，可以用一些化痰药，如果嗓子疼，可以用含片等缓解。

第三，在老年朋友居家治疗期，建议对基础疾病坚持用药。但还要注意，吃退烧药后要小心因大量出汗导致低血压，因此要监测血压的变化，可以根据血压情况适当调整，避免低血压发生。另外老年人感染后往往会出现饭量减少的情况，对于糖尿病患者要注意血糖的变化，防止吃了降糖药以后出现低血糖反应。

就网友关心的中药用药问题，李燕明建议选择对老年人适用性比较好的中药，不要多种中药同时用，避免增加老年人的胃肠道和肝肾的负担。中药和西药一起使用时有一定的原则，中药是按时的，比如一天吃二次或者一天吃三次。西药的退烧药是按需使用的，只有体温上去才吃，而不是体温没上去到这个点就要吃。二者都建议是在饭后服用。（孝金波、崔文睿）