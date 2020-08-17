以色列：抗体药物治愈新冠肺炎患者

以色列哈达萨医疗中心日前表示，利用新冠肺炎患者捐献的血浆，医疗中心与以色列生物制药公司卡玛达（Kamada）联合研制出治疗新冠肺炎的抗体药物，并用于实际治疗研究，目前接收治疗的首批患者中有3人已康复出院。

哈达萨医疗中心负责人泽夫·罗特斯坦教授说，中心鼓励康复后两次新冠肺炎检测呈阴性且血液中抗体水平高的患者捐献血浆。3个月以来，该中心一直在收集新冠肺炎患者捐献的血浆。

除哈达萨医疗中心外，以色列急救中心（MDA）也采集新冠肺炎患者血浆，将这些血浆送交给卡玛达生物制药公司，制成 “抗新冠病毒血浆衍生免疫球蛋白（IgG）产品”，也称“被动免疫”或抗体药物。

被动免疫是指人体免疫力源自他人因得病而生产的抗体。与之相比，主动免疫则是人体通过接种疫苗，诱导自身免疫系统产生抗体。

血浆为黄色液体，可将重要的蛋白质、矿物质、营养素和荷尔蒙运送到人体的各部位。通常，当人们感染病毒（包括新冠病毒）后，其血浆中会产生特殊的抗病毒蛋白或抗体，帮助患病的患者应对病毒。

罗特斯坦表示，医疗中心与卡玛达公司合作生产的药物，主要针对病情在恶化且需要加强免疫力的新冠肺炎患者。但是，为防止高危病人感染新冠病毒且在医院希望阻止病情发展时，也可以将其作为预防性药物。

至今，哈达萨医疗中心总共有12名患者正在接受治疗。该中心新冠病毒科医师阿萨·克斯勒说，血浆药物用于那些出现肺炎症状的新冠病毒感染者，中心医疗小组对药物的临床研究结果感到非常满意，大家深受鼓舞。

抗体药物的研究获得以色列卫生部的批准，目的在于评估住院且未插管的新冠肺炎患者接受药物治疗的安全性、药物代谢动力学（药物在体内的移动）和药效学（药物的作用和作用机理）。患者在治疗完成后还将接受84天的跟踪调查。

罗特斯坦认为，他们关于抗体药物的初步研究所呈现的结果，为以色列和全世界的新冠肺炎患者增添了希望。（记者毛黎）