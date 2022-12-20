接种新冠病毒疫苗可以降低二次感染发生

人民网北京12月20日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，感染过目前国内流行的BF.7和BA.5.2的变异株之后，再次感染新的变异株的几率有多高？如果多次感染会有怎样的后果？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，再次感染也叫二次感染，是指感染恢复以后，经过一段时间再次感染新冠病毒，常常是由于新冠病毒变异导致。现在感染BF.7、BA.5.2，如果出现新的变异株，仍然有再次感染的风险。目前从数据来看，奥密克戎毒株再次感染或者二次感染风险高于德尔塔毒株和原始毒株。从二次感染出现的时间来看，一般有一段间隔期，不会感染以后很快再次感染，同一毒株再次感染概率极低。即使感染了，也不会出现明显的症状，一般都是轻型。二次感染主要还是指变异株的突破性感染。突破性感染的时间间隔和临床表现密切相关，间隔时间越短，症状越轻，间隔时间长症状就偏重，这与体内的抗体免疫有直接关系。

王贵强介绍，有研究表明，感染奥密克戎毒株以后，二次感染或者三次感染奥密克戎不同的毒株时，症状非常轻，基本为无症状感染者或者轻型病例。

“新冠病毒疫苗接种可以有效降低重症和死亡风险。有研究发现，接种新冠疫苗可以降低二次感染的发生，也可以降低感染后住院的概率。所以，老年人和有基础病的人群，应及时去接种新冠病毒疫苗。”王贵强说。