咳嗽不是病 先别急着往下“压”

季节交替，孩子们的咳嗽又起来了。有些家长不把咳嗽当回事儿，以为咳嗽就是感冒；有的父母习惯孩子一咳嗽，就给孩子吃止咳药或者镇咳药；有的父母认为，小孩子咳嗽时间长了，就咳成了肺炎，只要孩子咳嗽，马上就想给孩子打消炎针、吃消炎药。咳嗽到底是一个症状还是一种疾病？什么样的咳嗽要立即上医院看病？今天，医生就来跟大家聊聊应对孩子咳嗽的正确方法。

咳嗽是种症状

并非独立疾病

首先需要知道的是咳嗽是一种症状，不是独立的疾病，咳嗽都是因为其他病引起的。咳嗽种类很多，比如呼吸道感染引起的咳嗽，还有很多非感染因素……但是，无论哪一种咳嗽，都是清除呼吸道内的分泌物或异物保护性呼吸反射动作，通过咳嗽可以清除呼吸道分泌物及气道内异物，通俗地说，就是把呼吸道中的“垃圾”清理出来。

但是，咳嗽也有不利的一面，例如咳嗽可使呼吸道内感染扩散，剧烈的咳嗽可导致呼吸道出血，甚至诱发自发性气胸等。

这几种情况下

别犹豫快就医

一年四季中，感冒咳嗽都是非常常见的疾病， 如果出现以下任何一种咳嗽情况，一定要带宝宝上医院看看，以免耽误病情。

夜间干咳 夜间干咳多见支原体感染或者哮喘发作，有一些突发性咳嗽常由于吸入刺激性气体或异物、淋巴结或肿瘤压迫气管或支气管分叉处所引起。发作性咳嗽也可见于百日咳、支气管内膜结核以及以咳嗽为主要症状的支气管哮喘（变异性哮喘）等。

特殊音色咳嗽 犬吠样咳嗽，这种咳嗽就像小狗叫一样，多见于急性喉炎；鸡鸣样咳嗽，表现为连续阵发性剧咳伴有高调吸气回声，多见于百日咳、会厌、喉部疾患或气管受压；金属音咳嗽，常见于因纵隔肿瘤、主动脉瘤或支气管癌直接压迫气管所致的咳嗽；咳嗽声音低微或无力，见于严重肺气肿、声带麻痹及极度衰弱者；咳嗽声音嘶哑，多为声带的炎症或肿瘤压迫喉返神经所致。

合并其他症状 咳嗽伴有发热、咳痰、咯血、呕吐、喘息、胸痛，以及咳嗽时出现脸色发青等症状时，一定带孩子到医院就诊。

有其他基础病的孩子 如果孩子患有心脏病、哮喘、白血病以及其他各种肿瘤性疾病时，或者孩子正在服用激素、免疫抑制剂等药物时，如果孩子出现咳嗽的症状一定到医院就诊。

新生儿及婴幼儿 新生儿或＜3月龄婴儿常缺乏咳嗽反射；体质虚弱的婴儿和各种原因引起的肌无力、呼吸肌及呼吸神经麻痹的病儿，也表现咳嗽无力，甚至有发生呼吸道分泌物过多不能排出而导致气道阻塞的危险。

家长应对孩子咳嗽

往往误入这些“坑”

一咳嗽就喂消炎药 宝宝一咳嗽有些家长很着急，怕宝宝得肺炎，马上给孩子吃各种抗生素。其实，像头孢这类的药物主要针对细菌感染，阿奇霉素主要针对支原体感染或者球菌感染，而小年龄段孩子大部分咳嗽是由病毒感染引起的。

给小儿使用成人止咳药 有些宝宝出现咳嗽症状，家长就把大人的咳嗽药减量给孩子服用，这样做是特别不可取的。孩子各个系统发育不完善，各年龄段有各年龄段的特点，可不是大人缩小版。

一咳嗽就马上镇咳 孩子一咳嗽，家长马上给予镇咳药，其实孩子咳嗽我们更主张止咳宣肺化痰，而不是用很强中枢镇咳药。咳嗽是一种保护性防御动作，如果强力进行中枢镇咳药，止咳作用立竿见影，但可能导致更大的疾病隐患。

所以说，一旦孩子咳嗽，及时正确治疗是一方面，平时还要让孩子养成勤洗手、讲卫生的习惯，平时多吃富含维生素C和锌的食物，提高身体抵抗力。文/赵扬（北京地坛医院儿科）