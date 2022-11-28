科学家“复活”48500年前的病毒

科技日报讯 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站23日报道，法国科学家近日复活了在西伯利亚永久冻土中冷冻了数万年的7种病毒，其中最年轻的被冷冻了27000年；最古老的被冷冻了48500年，是迄今复活的最古老病毒。相关研究刊发于生物预印本网站bioRxiv。

最新研究负责人、马赛大学的让·米歇尔·克拉维里的团队此前曾复活了两种已经在永久冻土中冰封了3万年的病毒。

有48500年历史的病毒来自位于俄罗斯雅库蒂亚州一座湖面以下16米深处的永久冻土，属于潘多拉病毒——一种感染单细胞生物体变形虫的巨型病毒。事实上，该团队迄今复活的所有9种病毒都是感染变形虫的巨型病毒。

在最新研究中，科学家们将永久冻土样本添加到变形虫培养物中，并在显微镜下检查它们是否有感染迹象，结果表明病毒是“活的”且能自我复制。

克拉维里表示，这些病毒仍然能够感染细胞，表明如果永久冻土解冻，这些古老的病毒有可能感染动植物，包括人。而且，如果古老的巨型病毒在冷冻这么长时间后仍然具有传染性，那么其他种类的病毒也会具有传染性。

研究团队指出，他们复活的9种病毒与之前已知的所有病毒都不同，因此极不可能来自受到污染的样本。此外，也有可能复活比48500年更古老的病毒，因为最深的永久冻土有100万年的历史，但很难确定古永久冻土的年龄，因为标准的放射性碳测年法超过5万年就不起作用了。

美国华盛顿乔治城大学丽贝卡·卡茨表示：“了解所有可能会出现的风险很有意义，这样我们就可尽可能做好准备，解冻的永久冻土释放出古老病毒是一个非常真实的威胁。”但美国加州大学埃里克·德尔沃特认为，古老的永久冻土病毒引发大流行的风险远低于在家养和野生动物中传播的病毒。