专家：治疗感冒的中成药对奥密克戎变异株都有非常好的疗效

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有网友反映，近日一些退热止咳的药已经卖断货了，包括一些中成药，请问治疗新冠的药是不是只有这几种有效？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，新冠病毒经过三年的变异，从中医学的原理来看，这个病因导致疾病的毒害性在减弱，传染性在增强，同原始株相比，奥密克戎变异株的风热之性显得尤为突出，核心病理变化与过去诊断的感冒和流感是一致的。

“在中医学‘异病同治’理论指导下，可选择的药物有很多，不只是三药三方的药物。”刘清泉表示，三药三方是在应对新发、突发传染病的过程中，在中医学理论指导下做的示范性研究。从目前来看，所有治疗感冒、流感，尤其是风热证、外寒内热（寒包火）类型的感冒中成药，治疗奥密克戎变异株都有非常好的疗效。

刘清泉说，用中药治疗可以缩短疾病的发热期，如果配合解热镇痛的退热药物，疗效更有优势。所以中西药并用，是减轻疾病的重要手段。中药退热比较缓，但是比较持久，西药退热比较快，但是持久性比较差。两者之间可以起到扬长补短、优势互补的作用，对于缩短发热期，对疼痛、发热、全身不舒服，还是有非常重要的意义。

刘清泉表示，目前国家食品药品监督管理总局批准治疗感冒类中成药有上百种，这么多中成药物实际上体现了中医“三因制宜”的辨证理念，东南西北、不同的部位、不同的人群，用药会有一点点差异，选择的药物实际上是非常广泛的，这类药物都可以治疗新冠病毒奥密克戎变异株感染，不只是局限于几种药物。