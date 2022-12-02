BF.7为什么能“潜行”？

11月29日北京新增新冠病毒感染者中，有609例社会面筛查阳性人员。接连几日，北京市社会面筛查感染者均为数百例，北京部分小区也出现高风险单元解封后再次出现阳性病例的情况。

相关专家此前表示，造成北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7亚分支，它是国内奥密克戎“家族”里传播力最强的亚分支。

为什么连续多日的筛查下，BF.7仍旧能够“潜行”？公众如何应对？科技日报记者联系采访了相关专家。

一个关键突变、两个因素配合

“关于BF.7，病毒学者关注到它变异的一个关键位点，是S蛋白上的第346位，在这个位置上的氨基酸发生了较大的变化。”北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚说，这个氨基酸的变化使得它能够在奥密克戎众多亚分支中获得快速增长的机会，“冒尖”出来。

数据显示，在进入我国之前，BF.7在比利时、德国、丹麦、美国等多个国家引发新一轮疫情高峰。原因是什么？

通过病毒学家开发出的逃逸计算器（Bloom Lab）得出的结果图，346号位点变异后，病毒的逃逸能力增强的幅度较大，是已存在的最大的逃逸突变之一。

“一个氨基酸的变化，不是我们理解的珍珠链子上换了一颗宝石，还伴随着整个三维结构的变化。”童贻刚说，BF.7亚分支的S蛋白中的这个氨基酸变化很大，是从酸性氨基酸转变为中性氨基酸，从带电荷转变为不带电荷，产生了“牵一发动全身”的效果，使得整个S蛋白更易结合宿主细胞。

另一种分析工具（表达热图）的结果显示，346位点的变化可以让S蛋白上受体结合区域的作用更加突出。如果将S蛋白看成蒺藜上的“倒刺”，那么此次346位点上的变化让倒刺更加锋利，还多长出几个“抓钩”。

“当前BF.7传播更隐秘，主要是由两方面因素综合作用引起的。一方面病毒与宿主细胞的受体结合更牢固，同时免疫逃逸能力更强，使其传播能力变强；另一方面，在基础免疫屏障的作用下，病毒对人群的致病力减弱，症状少了，发现会更难。”童贻刚说。

公众无须恐慌

在此前的报道中，相关专家表示BF.7亚分支的R0值可达10到18.6，这意味着在易感的环境中，一个病毒携带者能够传染10—18.6个人。面对这样的传染力，公众有必要恐慌吗？

“不管哪种病原体，包括其他病毒或者新冠病毒，要想进入人体细胞，路径是非常‘曲折’的。”童贻刚说，首先是环境的考验，空气中的成分会让大部分病毒颗粒失活；其次，病毒进入人体后，体内的免疫系统也会阻碍它顺利感染细胞；即便是来到体内的病毒，也只有一小部分进入到细胞，而这些进入细胞的病毒存活下来并繁殖的概率也较低。

童贻刚进一步解释，只有在新冠病毒浓度较高时，才会发生感染。例如，感染者打喷嚏、咯痰时不注意遮挡、回避，使得更多的病毒颗粒分散在环境中，空气中的病毒浓度瞬间增高，在这样的环境下容易造成病毒传播。而在空气流通的情况下，被感染的几率很低，公众无须恐慌。

基于此，北京市疾控中心副主任刘晓峰在此前的发布会上也强调，开窗通风是预防呼吸道传染病的重要手段之一。即便天气寒冷也要择时打开门窗形成对流，保证室内空气流动。

“从这个病毒的危害性而言，临床症状表明它的危害性并不是很大，大家也无须恐慌。”童贻刚表示，相关的研究也证实了这一点。

此前，多个发表在《自然》《科学·进展》等国际期刊上的对于奥密克戎致病力的研究表明，相较于新冠病毒的其他变异株，奥密克戎变异株感染人体肺上皮细胞和肠上皮细胞的能力减弱，在动物模型中也表现了较低的致病力。（记者 张佳星）