直播预告：加强临床专科建设

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，提升群众就医满意度，人民健康推出“推动公立医院高质量发展”系列节目，邀请业内专家建言献策。

12月19日14:00，重庆医科大学附二院呼吸与危重症医学科主任王导新将做客直播间，就“加强临床专科建设”的话题与广大网友进行交流。

专家简介：

王导新，医学博士，二级教授，博士/博士后导师，国务院特殊津贴专家 ；重庆医科大学附二院呼吸与危重症医学科主任；国家临床重点专科学科带头人；中华医学会呼吸病学分会第9、10、11届全国委员；中华医学会呼吸分会危重症学组委员；中华预防医学会呼吸病预防与控制分会委员；中国医师协会呼吸分会委员；中国海医协会呼吸专委会常委，中国健科协会慢性气道专委会副主委；重庆市医学会呼吸专委会副主任委员；重庆市医学领军人才、重庆市学术技术带头人、重庆英才·名家名师；重庆市新冠肺炎医疗救治市级专家组组长、重庆市首席专家（呼吸）；国家自然基金评审专家。

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