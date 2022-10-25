立足临床专科建设 推动服务能力提质增效

“提升专科服务能力，是公立医院在高质量发展阶段的关键任务。”安徽省蚌埠医学院第一附属医院院长王洪巨近日在做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，医院要立足临床专科建设，推动服务能力提质增效。

国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，加强临床专科建设。以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。

“我院积极推进胸痛中心、卒中中心、高血压达标中心等救治中心建设，并与兄弟单位成立专科联盟，通过学习会议等方式，倡导落实‘防与治两手抓’的医疗理念。”王洪巨介绍，蚌埠医学院第一附属医院目前拥有多个国家级、省级以及院级重点建设专科，为进一步加强医院学科建设，快速提升临床学科医疗、科研、教学、高层次人才培养水平和影响力，加强原始源头创新和学科群协同发展。医院结合当地群众健康需求以及医疗资源分布情况，开展了“登峰计划”学科建设项目。

人才是专科建设的基础。王洪巨介绍，医院制定了“自身培养为主，外部引进为辅”的人才培养制度。在“自身培养”方面，多维度鼓励年轻人进一步提升理论知识和业务能力；在“引进人才”方面，除了引进医学博士等优秀临床工作者外，还引进了一批区域特殊人才，每年定期或不定期赴院指导医教研工作，以此来补齐医院在某些特色领域人才匮乏的短板，进一步加强人才队伍建设。

王洪巨认为，作为国家三级甲等医院，蚌埠医学院第一附属医院连续三年以优异成绩通过全国三级公立医院绩效考核。成绩的取得与“以人民为中心”的办院方针分不开。他说：“早在国家出台公立医院高质量发展相关政策之前，我院就已着手开展绩效改革等各项工作。比如，我院当时十分注重发展急危重症、四级手术，以满足当地居民的就医需求。除临床需求以外，我院立足皖北地区人口众多的区域特点，结合医院临床人才、基础设施等优势，在药物临床试验方面进行了系列探索，取得了出色的成绩。”