何慧洁：推动呼吸与危重症专科发展 探索医防融合新模式

《公立医院高质量发展评价指标（试行）》近日发布，专科能力指数是评价公立医院高质量发展的其中一项指标。在以专科建设促进公立医院高质量发展方面，呼吸专科建设属于重点发展学科之一。内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院呼吸与危重症科主任何慧洁近日做客人民健康“加强临床专科建设 推进公立医院高质量发展”节目时提出，要加强科研创新和人才培养，推动呼吸与危重症专科发展，并探索呼吸专科医防融合服务新模式，促进公立医院高质量发展。

如何以临床为导向，以创新促发展？何慧洁认为，临床和科研是相互促进的辩证关系。通过临床的观察、分析、总结，揭示疾病发生发展的过程，为科研提供了方向。而科研成果的转化，又为临床提供了新的理论和治疗方法，促进了专科发展，提高了临床医生的分析能力和诊疗水平。“利用好、发展好这对辩证关系，首先要坚持创新研究从实际出发、临床出发以及患者的需求出发。其次要充分调动医务人员的积极性，可鼓励临床医生根据自身兴趣开展科研工作并予以资金支持。”

人才队伍培养与建设是专科能力建设的重要组成部分。对此，何慧洁提出，人才队伍建设要首先构建合理的人才梯队，重视青年医师的培养。包头医学院第一附属医院的经验是通过主诊医师负责制来培养住院医师；其次是设置专项资金，支持骨干医师前往全国各大医院开展进修学习；再次，医院按需引进人才，并营造吸引人才的工作环境。此外，医院还积极利用医联体制度，与高水平医院专科开展人才交流、培养合作。

促进公立医院高质量发展不仅需要加强专科建设，同时需要推动公立医院“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变，创新公立医院医防融合模式，加强健康管理、健康教育、疾病预防等服务体系建设。何慧洁建议，社会各界要积极落实三级预防措施，从呼吸系统疾病角度来讲，一级预防是要通过科普宣传营造良好疾病预防环境，如吸烟危害警示、戒烟等；二级预防是要重视疾病的早筛早诊，尤其是慢病和早癌的筛查；三级预防是要坚持长期规范治疗以及慢病的自我管理、日常管理。