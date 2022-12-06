新华时评：优化防控措施 树立抗疫自信

随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。

在与新冠病毒的较量中，我们始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，主动识变应变，疫情防控不放松、不焦虑、不停步，树立了抗疫自信。近三年的抗疫实践表明，我们有基础、有条件、有能力打赢常态化疫情防控攻坚战。

不放松，始终把握战“疫”主动权。应对世纪疫情，难在复杂，难在反复。从取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，到成功控制住由德尔塔变异株引发的疫情，再到迎战奥密克戎变异株……我国经受住全球多轮疫情流行的冲击。实践充分证明，党中央确定的疫情防控方针政策是正确的、科学的、有效的。

不焦虑，全面认识近三年抗疫实践成果。中国成为世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。医疗卫生和疾控体系经受住了考验，实现了全人群疫苗完全接种率超90%。最困难的时期已经走过，现在奥密克戎病毒致病力在减弱，我们的应对能力在增强，这为持续优化完善防控举措奠定了基础，提供了条件。

不停步，因时因势优化完善防控措施。持续跟踪病毒变异，高效分析奥密克戎及其亚分支特点，我国不断提高对病毒的认识。动态总结疫情防控经验，从先后推行九版防控方案，到制定二十条优化措施，我国以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的不确定性。

世界卫生组织12月2日表示，我们现在距离能够宣布新冠大流行紧急阶段结束的那一刻更近了，但我们还没走到那一步。

疫情防控是一项系统工程，每一环都很重要。回归正常是我们的共同心愿，我们要完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不变形不走样，不断提升认识，加强治理能力，做好充分准备，推动防控措施持续优化。

慎终如始、善作善成。坚持就是胜利，坚持必将胜利！