北京今日0时至15时新增本土新冠肺炎病毒感染者1392例 其中社会面筛查人员164例

人民网北京12月3日电 （记者鲍聪颖）据北京市卫健委消息，12月3日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1392例，其中，隔离观察人员1228例、社会面筛查人员164例；朝阳区420例，丰台区144例，昌平区103例，西城区101例，通州区96例，大兴区89例，顺义区80例，经开区71例，东城区64例，海淀区51例，石景山区43例，门头沟区39例，延庆区22例，平谷区21例，怀柔区19例，房山区16例，密云区13例；危重型1例、重型1例、普通型14例、轻型349例、无症状感染者1027例。

感染者情况

感染者1至64：现住东城区。其中隔离观察人员61例、社会面筛查人员3例；普通型1例、轻型9例、无症状感染者54例。

感染者65至165：现住西城区。其中隔离观察人员82例、社会面筛查人员19例；轻型25例、无症状感染者76例。

感染者166至585：现住朝阳区。其中隔离观察人员395例、社会面筛查人员25例；重型1例、轻型98例、无症状感染者321例。

感染者586至729：现住丰台区。其中隔离观察人员117例、社会面筛查人员27例；危重型1例、普通型11例、轻型24例、无症状感染者108例。

感染者730至772：现住石景山区。其中隔离观察人员36例、社会面筛查人员7例；普通型2例、轻型24例、无症状感染者17例。

感染者773至823：现住海淀区。其中隔离观察人员46例、社会面筛查人员5例；轻型31例、无症状感染者20例。

感染者824至862：现住门头沟区。其中隔离观察人员27例、社会面筛查人员12例；轻型4例、无症状感染者35例。

感染者863至878：现住房山区。其中隔离观察人员14例、社会面筛查人员2例；轻型2例、无症状感染者14例。

感染者879至974：现住通州区。其中隔离观察人员89例、社会面筛查人员7例；轻型35例、无症状感染者61例。

感染者975至1054：现住顺义区。均为隔离观察人员；轻型18例、无症状感染者62例。

感染者1055至1157：现住昌平区。其中隔离观察人员85例、社会面筛查人员18例；轻型18例、无症状感染者85例。

感染者1158至1246：现住大兴区。其中隔离观察人员82例、社会面筛查人员7例；轻型1例、无症状感染者88例。

感染者1247至1265：现住怀柔区。其中隔离观察人员15例、社会面筛查人员4例；轻型6例、无症状感染者13例。

感染者1266至1286：现住平谷区。其中隔离观察人员17例、社会面筛查人员4例；轻型9例、无症状感染者12例。

感染者1287至1299：现住密云区。其中隔离观察人员11例、社会面筛查人员2例；轻型5例、无症状感染者8例。

感染者1300至1321：现住延庆区。其中隔离观察人员9例、社会面筛查人员13例；轻型16例、无症状感染者6例。

感染者1322至1392：现住经开区。其中隔离观察人员62例、社会面筛查人员9例；轻型24例、无症状感染者47例。

当前北京市疫情仍处于高位运行，要继续强化发现及管控传染源、切断传播途径、保护易感人群等疫情防控综合措施的落实，进一步压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，各区要切实履行属地责任，结合疫情态势优化防控措施，做好病例聚集的街乡风险人员排查管控等工作。市场商超、工厂企业、“七小”门店等人员密集场所，行业、单位要落实主体责任，遵守落实各项防疫规定，细化员工及流动人员台账，做好公共卫生间、电梯、食堂等重点场所通风和清洁消杀，督促员工做好戴口罩、勤洗手、保持安全社交距离等个人防护。

新冠病毒全人群易感，老年人是其中最脆弱的群体，且合并基础性疾病的比例较高，是感染新冠病毒后引发重症的高危人群。再次提醒老年人和有基础疾病人群，疫情期间减少不必要外出，做好戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集等个人防护措施。接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险，建议没有禁忌症、符合接种条件的人群，特别是老年朋友，应当尽快接种新冠疫苗，符合加强接种条件的尽快完成加强免疫。