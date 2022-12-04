中疾控专家呼吁：老年人应尽早接种新冠疫苗

老年人抵抗力相对较低，是新冠疫情防控的重点人群。为帮助更多老年人筑牢免疫屏障、守护老年人的生命健康，北京市持续大力推进老年人新冠疫苗接种工作。现阶段为什么还要进一步加强老年人的疫苗接种？老年人新冠疫苗加强接种与基础全程接种的间隔时间从原来的6个月调整到3个月是作何考虑？高龄老人担心接种疫苗后影响慢性疾病？老年人不怎么出门还有必要接种吗？12月2日，中国疾控中心免疫规划中心主任医师余文周接受北京青年报记者采访，结合当前的疫情防控形势以及相关数据，针对老年人在接种疫苗时的疑惑和顾虑进行了详细解答。

问：到目前为止，全国老年人接种疫苗的情况如何？

余文周：截至2022年12月1日，全国60岁以上老年人接种的覆盖人数为2.39亿人，完成全程接种2.28亿人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.68%和86.42%，完成加强免疫接种1.82亿人，其中80岁以上老年人接种的覆盖人数为2743.2万，完成全程接种2356.8万人，覆盖人数和全程接种人数分别占80岁以上人口的76.62%、65.83%，完成加强免疫接种1447.0万人。

问：从官方发布的数据看，我国新冠病毒疫苗接种率比较高，为什么现阶段还需要进一步加强老年人新冠病毒疫苗接种？

余文周：新冠病毒全人群易感，老年人又是其中最脆弱的群体，感染后发展为重症和死亡的风险显著高于年轻人群。而且，老年人中患有基础性疾病的比例较高，感染后出现重症和死亡的风险又进一步上升。例如，美国CDC公布的数据显示，与18-29岁人群相比，65岁以上老年人感染新冠肺炎后住院风险可升高5-10倍，死亡风险升高65-300倍。国内一些地区疫情调查数据也进一步证明，死亡人群中75%-95%未接种疫苗，接种疫苗，特别是接种加强针后对重症和死亡的保护效果超过90%。以香港为例，在今年疫情中，因感染新冠病毒中95%的死亡病例为老年人，接种3剂次及以上新冠病毒疫苗预防老年人的重症和死亡的保护效果超过95%，80岁以上人群未接种新冠病毒疫苗者病死率为14.70%，接种3剂次的人病死率仅为1.58%。

现阶段国内新冠肺炎疫情形势严峻复杂，新冠病毒变异株在多省传播，北京市近期以变异株BF.7为主，传播速度快，在一些社区传播、隐匿性也强，老年人感染风险很高，鉴于感染后重症和死亡风险很高，更需要进一步采取预防措施。从国内外数据来看，3剂次新冠病毒疫苗对于老年人新冠肺炎重症和死亡预防有较好的效果，欧美一些国家，还有日本等亚洲国家，老年人的接种率能达到95%以上，甚至80岁以上人群接种率也能达到95%，相对来说，我国老年人特别是80岁以上人群接种率有很大提高空间，所以在疫情防控关键阶段，国家联防联控机制要求进一步提高老年人的新冠病毒疫苗接种率。

问：近期，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组研究制定了《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，将老年人新冠疫苗加强接种与基础全程接种的间隔时间，从原来的6个月调整到了3个月，这一调整用意何在？对于保护老年人群有什么作用？

余文周：将加强免疫接种间隔时间从6个月调整为3个月，其主要目的是尽快进一步提高老年人加强免疫接种率，增加对新冠肺炎重症和死亡的预防效果。做出这一调整，一是由于当前新冠疫情形势复杂严峻，老年人群加强免疫接种覆盖率亟须提升，将间隔时间缩短，会进一步降低老年人感染后得重症和死亡的风险；二是国内研发单位研究数据显示，在完成基础免疫3个月后或6个月后进行加强免疫诱导产生的中和抗体水平大体相当；三是目前多数国家和地区已将第一剂加强免疫时间间隔调整为3-6月；四是境内外临床试验和真实世界研究显示，完成基础免疫3个月后或6个月后进行第一剂加强免疫均具有较好的安全性。

问：上述《方案》中，重新归纳了四类国内新冠疫苗禁忌症，可否请您讲解一下？

余文周：第一类为既往接种疫苗时发生过严重过敏反应，如过敏性休克、喉头水肿，以及对疫苗成分过敏，这些人不能接种。但要注意，不是说对食物、药物等过敏就不能接种疫苗，实际上对食物、花粉、青霉素、头孢或者其他药物过敏以及湿疹，只要不在急性期，都可以接种疫苗。第二类为急性感染性疾病处于发热阶段暂缓接种，此是临时接种禁忌，只要这个疾病痊愈就可以接种。第三类为严重的慢性疾病处于急性发作期暂缓接种，如正在进行化疗的肿瘤患者、出现高血压危象的患者、冠心病患者心梗发作、自身免疫性神经系统疾病处于进展期、癫痫患者处于发作期。第四类为因严重慢性疾病生命已进入终末阶段，此是接种禁忌，这种状态就不能接种。

问：高龄老人大多患有基础疾病，且自己和家人都觉得平时不怎么出门就没有感染风险了，而且担心接种疫苗会影响自身基础疾病。这样的顾虑，请您解答一下。

余文周：大家都知道，此轮疫情目前还没有控制住，奥密克戎变异株传播快，隐匿性强，容易引起社区传播；我国一些地区仍有病例和无症状感染者，国外仍时有病例或病毒输入到我国，因此老年人感染新冠病毒风险是很大的。老年人不出门，可能其本身疾病较重，身体抵抗能力更弱，更需要重点防护；老年人虽然很少出门，但家人、探访人员和照顾人员都有感染病毒的机会，在家里人们往往放松警惕，存在将病毒感染给老年人的风险。所以，老年朋友千万不要有侥幸心理，应尽早接种新冠病毒疫苗。

从目前的数据看，新冠病毒疫苗接种不良反应发生率不高于其他疫苗，而不良反应80%以上为一般反应，主要为局部疼痛、红肿、硬结，以及一过性发热、乏力等症状。我们分析监测系统的数据，并没有发现接种新冠病毒疫苗后对老年人慢性病病情有影响。

问：网上说一些感染新冠奥密克戎变异株的患者自述症状很轻，甚至无症状，那么老年人群还有必要打疫苗吗？

余文周：根据现有的数据看，新冠病毒奥密克戎变异株感染引起的轻症和无症状的比例较多，但并不是说没有重症和死亡，老年人重症和死亡仍占一定比例。

老年人有很大比例具有一种或多种慢性病，感染新冠病毒后，老年人群的机体免疫力下降，一旦感染病毒，自身抵抗病毒的能力弱，则面临风险更高、症状更重、治疗更难等系列问题，导致引起重症和死亡的风险很高；老年人群患有高血压、糖尿病等基础性疾病的比例较高，而这些基础性疾病是新冠发生重症和死亡的危险因素。如果感染了病毒，会导致原有慢性疾病的症状更严重或者更容易出现合并症。因此老年人更有必要接种新冠病毒疫苗。 文/本报记者 蒋若静