中国疾控专家：奥密克戎BA.5亚分支致病力无明显变化 不轻视不恐慌

近期，奥密克戎BA.4和BA.5亚分支已成为南非、葡萄牙等国家的主要流行毒株，我国北京、天津、陕西等地也相继报告由BA.5亚分支输入病例引起的本土疫情。中国疾控中心病毒学首席专家董小平日前接受记者采访时表示，目前数据显示，BA.4和BA.5亚分支传播力明显提高，但致病力和其他奥密克戎亚分支相比没有明显变化，第九版防控方案仍然适用。

“BA.4和BA.5亚分支潜伏期明显缩短，在没有或很少有公共卫生措施干预的情况下，反映病毒传播情况的基本感染数（R0）很高，给全球带来较大压力。”董小平介绍，但总体来看，和其他奥密克戎亚分支相比，其致病力并没有明显的增加或者减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。

7月8日，西安市曲江新区紫汀苑社区居民进行核酸检测。新华社记者 张博文 摄

董小平表示，第九版防控方案将病毒的监测提到更高的位置，体现分层分级的核酸筛查方案，加密风险职业人群核酸检测频次，并增加抗原检测作为疫情监测的补充手段。“第九版防控方案中的这些措施对于BA.4和BA.5亚分支来说都是有效的。”

现有新冠病毒疫苗对于BA.4和BA.5亚分支是否仍然有效？董小平表示，BA.4和BA.5亚分支免疫逃逸能力有所增强，但接种疫苗对于预防重症和死亡仍然有效，对于预防感染的效果则还有待于更大的数据观察。他呼吁，符合接种条件的人群，尽快完成新冠病毒疫苗全程接种和加强免疫。

之前感染过新冠病毒的人群是否会再次感染奥密克戎变异株？董小平表示，仍然存在被奥密克戎变异株感染的可能性，但并不会比其他人群更易感染或出现更严重的临床结果。

“对于BA.4和BA.5亚分支，我们不能轻视，但也不用恐慌。”董小平说。