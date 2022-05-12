新华时评：统筹战“疫”发展 贵在“高效”二字

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。当前国内疫情防控正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，经济发展也面临新的下行压力，越是复杂形势越要落实好中央政治局会议强调的“高效统筹疫情防控和经济社会发展”要求。

坚决把疫情防住，才能为经济发展创造良好条件。当前疫情形势还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候，必须毫不动摇坚持“动态清零”总方针。确保经济发展基本盘稳定，才能为抗疫情、稳民生、保安全等各项工作提供坚实基础。当前，统筹疫情防控和经济社会发展要进一步在“高效”二字上下功夫。

高效统筹，必须提高科学精准防控水平。要坚持从实际出发、按规律办事、精准科学施策，根据病毒变异和传播的新特点，不断调整和优化疫情防控举措，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

高效统筹，必须各方面形成政策合力。当前一系列稳市场主体、保粮食能源安全、稳就业保民生、保通畅保运转、稳外贸扩内需等政策举措接连出台，既利当下也利长远。但也要看到眼下在畅通交通物流和稳定产业链供应链方面仍存在堵点卡点，关键要把中央各项政策抓实抓细，加强统筹协调，要劲往一处使形成稳增长合力，确保深化改革开放不停步，为经济平稳运行和社会大局稳定提供有力支撑。

坚持就是胜利。相信随着相关政策措施加速落地，我们完全有能力筑牢疫情防控安全防线，守住人民生命健康红线，锚定高质量发展蓄力前行，赢得疫情防控和经济社会发展双胜利。