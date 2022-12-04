规范核酸检测，让疫情防控更精准

今年以来，北京、内蒙古、安徽合肥、河北石家庄、河南许昌等地，陆续发现核酸检测机构存在违法违规问题，引起了舆论广泛关注和群众强烈不满。在日前由国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红指出，将持续加大监管力度，对于出具虚假检测报告的严重违法行为，坚决依法依规严肃处理。

核酸检测，是诊断新冠病毒感染的“金标准”。精准检测核酸结果，是落实精准防控的科学依据，是疫情防控过程中最直接、最基础、最关键的一环。近两年来，核酸检测机构违法违规问题不时被曝光，有的采样人员弄虚作假、出具虚假检测报告；有的检测机构超能力承揽业务，不顾核酸检测结果准确性，将“十混一”稀释为“二十混一”“三十混一”进行监测；还有的甚至检测出阳性结果故意不上报。这些核酸检测乱象，增加了疫情防控难度，给相关地区造成了巨大损失，必须严肃处理。

规范核酸检测，确保数据真实，是落实科学精准防控的基本前提。对那些在核酸检测过程中故意造假牟利的责任人，必须以重典治乱、猛药去疴的决心，依法依规严厉惩处。与此同时，要做好事前、事中监管，以更严格的机制规范核酸检测机构的准入、运行，避免出现资质良莠不齐、超能力承揽业务等问题，在制度层面保障核酸检测的质控水平。

规范核酸检测，重在日常监管。对大规模的采样检测行为进行有效监督，考验社会治理的精细化水平。不妨效法针对疫苗接种的监管模式，加大飞行检查力度，强化对核酸检测机构的随机抽样检查，同时设置高额奖励，鼓励检测机构内部人员担当“吹哨人”，对检测机构的违法违规行为进行有效监督，形成各方普遍参与的全过程全链条监管机制。

此外，一些群众对核酸采样过程中可能出现交叉感染风险心存担忧，这些顾虑需要被认真对待和科学回应。检测点设置的环境条件、排队人员的间隔距离和秩序维护、采样过程中手部消毒等每一个细节，都应当纳入规范管理的范畴。居民居家进行抗原检测时，也应仔细学习自采操作规范，认真做好个人信息扫码录入、拧紧采样管等各环节要求，确保采样质量和检测结果的准确性。

核酸检测是为了阻断疫情传播，对一些没有外出需求的群体推行核酸免检政策，也是优化疫情防控政策、让疫情防控更精准的必要举措。近日，北京多区、山西太原、广东广州、河南郑州等地调整核酸检测要求，长期居家老人、每日网课学生等无社会面活动的人员，如果没有外出需求，可以不参加核酸检测，减少人群聚集感染风险。分类施策、细化标准、加强监督，核酸检测才能更规范，疫情防控也才能更精准更有效。

作者：辕固

《光明日报》( 2022年12月04日 07版)