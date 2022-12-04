防疫热点问答｜重症高风险、普通人群怎么做好健康防护？——国务院联防联控机制专家回应防疫热点

随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。当前，重症高风险、普通人群怎么做好健康防护？如何看待用药需求？国务院联防联控机制医疗救治专家组成员王贵强作出专业解答。

1．问：哪些人属于重症高风险人群？他们该怎么办？

答：重症高风险人群主要有三类：60岁以上特别是80岁以上的老年人，有基础性疾病的患者，没有接种疫苗的人群。对他们来说，最有效的保护就是接种疫苗。

没打疫苗的人对新冠病毒感染的风险可能意识不足，还有人因为自己有基础性疾病，不敢接种；部分老年人担心接种不方便。如果感染新冠病毒，有基础疾病的老年人容易发展为重症甚至导致死亡。国务院联防联控机制最新出台办法，要求进一步提高大家对疫苗接种的认识，加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。

医务人员应科学判定接种禁忌，比如既往接种疫苗时发生过严重过敏反应，如过敏性休克、喉头水肿。急性感染性疾病处于发热阶段暂缓接种。正在进行化疗的肿瘤患者、出现高血压危象的患者、冠心病患者心梗发作、自身免疫性神经系统疾病处于进展期等暂缓接种。积极接种疫苗，也是为自己的健康护航。

2．问：当前，个人做好健康防护还要注意什么？

答：对于普通人群，要做到勤洗手、外出时戴好口罩、常通风、不聚集。均衡营养，适当休息，合理运动，保持良好的心态。

慢性基础疾病患者要按照医嘱坚持用药。气温骤降等恶劣天气时，慢性呼吸疾病患者尽量减少外出。

如果出现发热、咽痛、咳嗽等不适，做好健康监测。如果重症高风险人群出现持续高烧不退、呼吸困难等情况，要及时到医院就诊，避免疾病加重。

3.问：冬季是呼吸道病毒高发季节，要不要储备相应药品？

答：我国治疗呼吸道感染的药物有充足储备。家里可以适当储备一些解热镇痛的日常药物，但没有必要去抢购、囤积。

经过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验。当前，奥密克戎病毒致病力在减弱。万一感染了奥密克戎变异株，一部分人会出现发热、咳嗽、咽喉痛等症状，使用一些对症支持的药物包括中药就可以。针对重症高风险人群，如果使用已获批的治疗新冠肺炎的小分子药物，要遵照医生指导。