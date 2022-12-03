广州本轮疫情无症状感染者约占九成

广州市卫生健康委员会2日通报，该市本轮疫情无症状感染者占感染者总数约九成，重症、危重症仅4例，无死亡病例。

12月1日零时至24时，广州市新增5839例新冠病毒本土感染者。社会面发现67例，其余均在隔离观察、高风险区筛查或闭环管理重点人员检测中发现。新增感染者中无症状5185例、轻型和普通型654例，无重型、危重型患者。全市当日出院(舱)8216例，本轮疫情累计出院(舱)57760例。

广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹表示，本轮疫情该市累计报告新冠肺炎本土阳性感染者16.27万例，无症状感染者约占九成，重症、危重症仅4例，无死亡病例，这说明奥密克戎变异株的致病力和毒力明显低于之前的原始株和关切变异株，这既是奥密克戎变异株的特性，也与人群接种疫苗免疫水平提高和积极的预防策略有关。

据了解，广州市各区2日陆续开设便民核酸采样点1323个、黄码采样点297个、24小时采样点87个，以保障民众核酸检测需求；即日起，市、区各级各类医疗机构普通门诊、急诊就诊人员凭健康码绿码通行，新入院住院患者及其陪护人员凭24小时核酸阴性证明办理入院；由发热门诊对就诊患者开展核酸检测和分级分类诊疗。

此外，12月1日起，药店购药不再查48小时核酸阴性证明，当日该市零售药店感冒、发热类药品1天的销售记录达10万条，是平日的2.5倍。广州市市场监督管理局有关负责人透露，针对大幅增加的购药需求，该局已指导相关企业加大相关防疫用品和药品医疗器械的采购供应，并协调全市17家药品生产企业及新冠抗原试剂盒生产企业合理增加产能，实行不涨价、不停工，全力稳生产、保供应。

目前，广州市新冠抗原试剂盒的最大产能约每天1050万人份。(记者 王华)