奥密克戎变异株致病力如何？怎样救治？

随着奥密克戎变异株致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。从近期一线救治情况看，奥密克戎变异株导致的重症率高吗？感染了奥密克戎变异株的高龄老人、基础病患者等，当前如何救治？国务院联防联控机制组织呼吸危重症专家、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖作出专业解答。

问：从近期一线救治情况看，奥密克戎变异株导致的重症率高吗？

答：随着病毒变异，以及疫苗接种的普及、防控经验的积累，奥密克戎导致的住院率、重症率、病死率都在大幅降低。从当前全国病例来看，感染奥密克戎变异株后以上呼吸道症状为主，主要表现为嗓子不舒服、咳嗽等。无症状和轻型大约占了90%以上，普通型（出现肺炎症状）已经不多，重症（需要高流量氧疗或接受无创、有创通气）的比例更小。

这与武汉保卫战期间新冠病毒原始株导致的症状有很大不同。当时，重症患者较多，一些青壮年患者的双肺也会呈白色，出现急性呼吸衰竭。但本轮疫情期间，从北京的定点医院救治情况看，真正因新冠肺炎导致要插管上呼吸机的患者只有少数几例。

问：感染了奥密克戎变异株的高龄老人、基础病患者等，当前如何救治？

答：高龄老人，有心脑血管疾病、慢性呼吸道疾病等基础病的患者，正在进行放化疗的肿瘤患者，妊娠晚期孕妇等，免疫力较低，可归纳为脆弱群体。从目前救治情况看，他们感染新冠病毒后住进定点医院，大多数是因为原发疾病，但又因核酸阳性无法住进普通医院。这类患者的新冠肺炎症状不明显，治疗通常没有太大区别。

对于CT影像等临床表现为典型新冠肺炎的少数患者，医务人员严格按照标准规范，进行救治。

在北京的定点医院，对于部分有基础病的高龄患者，还会组织多学科专家进行会诊。经过治疗，如果患者的核酸检测已经转阴，也将逐步从定点医院分流到其他医院。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 04 版）