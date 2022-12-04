国家卫健委：12月3日新增新冠肺炎本土确诊病例4168例、无症状感染者27433例

12月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4213例。其中境外输入病例45例（广东14例，上海6例，福建6例，湖北5例，北京4例，山东3例，重庆3例，浙江2例，内蒙古1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古1例，浙江1例，福建1例）；本土病例4168例（广东1868例，北京708例，重庆260例，四川188例，浙江150例，山西149例，云南130例，黑龙江92例，福建86例，河南86例，湖南66例，海南55例，内蒙古54例，山东43例，江苏40例，上海36例，陕西31例，安徽26例，辽宁22例，贵州20例，湖北15例，青海12例，新疆11例，吉林9例，广西8例，河北2例，宁夏1例），含712例由无症状感染者转为确诊病例（广东413例，重庆127例，浙江68例，湖南18例，北京15例，四川11例，青海11例，福建7例，河南7例，海南7例，山西6例，山东6例，贵州4例，云南4例，陕西4例，黑龙江2例，辽宁1例，江苏1例）。新增死亡病例2例，均为本土病例（山东1例，四川1例）；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3341例，其中境外输入病例98例，本土病例3243例（广东1568例，北京674例，重庆190例，山西175例，四川108例，内蒙古76例，黑龙江54例，河南50例，辽宁44例，山东41例，河北40例，江苏39例，陕西37例，贵州26例，云南20例，浙江18例，新疆18例，福建15例，青海10例，上海8例，天津7例，海南6例，湖南5例，甘肃5例，吉林4例，广西3例，江西1例，湖北1例），解除医学观察的密切接触者286756人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例657例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例27761例，累计治愈出院病例27104例，无死亡病例。

截至12月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例40228例（其中重症病例111例），累计治愈出院病例290702例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例336165例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者13798282人，尚在医学观察的密切接触者2022750人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27611例，其中境外输入178例，本土27433例（重庆5112例，广东4785例，山西2628例，北京2486例，黑龙江1031例，四川925例，陕西921例，云南898例，山东666例，新疆665例，青海642例，江苏549例，天津537例，湖北473例，上海450例，浙江435例，辽宁426例，湖南426例，广西394例，吉林367例，内蒙古356例，宁夏348例，安徽306例，福建289例，甘肃282例，河南264例，贵州233例，河北209例，江西191例，海南101例，兵团23例，西藏15例）。

当日解除医学观察的无症状感染者31770例，其中境外输入163例，本土31607例（广东12971例，重庆7076例，北京2223例，河北1387例，新疆1149例，山西847例，陕西712例，山东602例，宁夏468例，四川426例，广西382例，天津348例，内蒙古331例，江苏318例，甘肃301例，河南279例，青海272例，黑龙江238例，吉林226例，辽宁216例，湖北196例，云南127例，湖南102例，贵州99例，安徽98例，江西74例，上海59例，浙江28例，海南24例，福建19例，西藏5例，兵团4例）；当日转为确诊病例715例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者391042例（境外输入1778例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8819804例。其中，香港特别行政区462774例（出院99991例，死亡10790例），澳门特别行政区813例（出院791例，死亡6例），台湾地区8356217例（出院13742例，死亡14449例）。