11月29日，国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》（以下简称《方案》），要求优化服务、提供便利、多措并举、强化动员，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60—79岁人群接种率。

我国60岁以上的老年人新冠病毒疫苗接种情况如何？做好老年人接种有什么重要意义？记者日前采访了有关负责人和专家。

我国老年人接种率不低，但不同年龄层次差异较大

国家卫健委公布的数据显示，截至11月28日，我国60岁以上老年人接种的覆盖人数为2亿3940万人，完成全程接种2亿2816.5万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.68%和86.42%，完成加强免疫接种1亿8151.1万人。其中80岁以上老年接种的覆盖人数为2742.6万，完成全程接种2356.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占80岁以上人口的76.6%、65.8%，完成加强免疫接种1445.6万人，约占80岁以上人口的40%。目前，还有约2500万60岁以上的老人未接种疫苗。

“总体上看，我国老年人的接种率不低，但不同年龄层次差异较大，80岁以上的老年人接种率较低。”国家疾控局卫生免疫司司长夏刚介绍，在基层调研中发现，尚未打疫苗的老年人群往往有三方面情况：一是对新冠病毒感染的风险意识不足，觉得自己日常活动范围有限，接触病毒的机会比较少；二是有些本身有基础疾病，担心疫苗接种会发生异常反应，对接种有顾虑；三是部分老年人存在行动失能或半失能情况，因此感到接种不方便。“接下来，要整体提高老年人的接种率，同时重点对80岁以上的老年人做好接种工作。”夏刚说。

接种疫苗能有效降低重症和死亡风险

有些人对我国的新冠病毒疫苗的安全性和有效性心存疑虑，认为老年人接种可能有危险。有关专家表示，这种认识是错误的。

我国新冠病毒疫苗安全性有保证，不良反应率很低。截至目前，我国已有5款新冠病毒疫苗获批附条件上市，其中中国生物、科兴中维、康希诺等3款疫苗已通过世界卫生组织紧急使用认证。近日，科兴中维生产的新冠病毒疫苗成为全球首个被世界卫生组织推荐使用年龄扩展至3岁及以上的新冠病毒疫苗。

“我国新冠病毒疫苗对老年人非常安全。国内已经接种了34亿剂次，向境外提供了20多亿剂次。中国疾控中心的不良反应监测情况表明，新冠病毒疫苗的安全性与我们常年接种的其他疫苗的安全性是相当的，老年人的不良反应发生率还略低于年轻人。全球有30多个国家的政府首脑和元首接种了我国的疫苗，都很安全。全球60岁以上的人接种中国新冠疫苗超过10亿剂次，均显示了良好的安全性。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟说。

老年人和有基础疾病的患者感染新冠病毒后出现重症和死亡的风险更高。国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红说，60岁以上老年人是感染新冠病毒后引发重症的危险人群，特别是80岁以上的高龄老人更是重症的高危人群。在临床当中，有基础病，特别是有心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、慢性肾功能不全等疾病的人群，感染新冠病毒以后引发重症的风险更高。

“接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险。建议没有禁忌症、符合接种条件的人群，特别是老年人，应当尽快接种新冠疫苗，符合加强接种条件的要尽快加强接种。”郭燕红说。

接种新冠病毒疫苗对80岁以上的老年人保护作用更明显。郑忠伟介绍，80岁以上的老年人感染新冠病毒后，如果一针疫苗不打，死亡风险大概是14.7%，接种一剂疫苗，死亡风险降到7.16%，如果接种三剂疫苗，死亡风险就降到了1.5%。“呼吁80岁以上的老年人要加快推进疫苗接种，特别是加强针的接种。”

第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上

有基础疾病的老年人是否可以打新冠病毒疫苗？

郑忠伟说，从国内外疫苗接种的情况来看，慢性疾病并不是新冠病毒疫苗接种的禁忌症，包括肿瘤、高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病患者，只要健康状况稳定，药物控制良好，均不作为接种禁忌。医务人员应科学判定接种禁忌，比如既往接种疫苗时发生过严重过敏反应，如过敏性休克、喉头水肿。急性感染性疾病处于发热阶段暂缓接种。严重的慢性疾病处于急性发作期，如正在进行化疗的肿瘤患者、出现高血压危象的患者、冠心病患者心梗发作、自身免疫性神经系统疾病处于进展期等暂缓接种。

“生活范围窄和居家的老年人也应该接种疫苗。”郑忠伟分析，奥密克戎变异株传染性强。即使亲人是无症状感染者，一旦回到家里探望老人，也很可能会把病毒传染给老人。

《方案》为老年人接种加强针疫苗提出了多个不同路线新冠疫苗的组合推荐。郑忠伟说，无论哪一种组合都建立在科学的临床研究和真实世界研究之上，经过严格的专家论证。

《方案》把第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。郑忠伟说，研究发现，3个月间隔与6个月间隔产生的有效性基本相当，安全性有保障。缩短为3个月，经过了国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组的科学论证，报请了相关部门批准。现在全球大多数国家也把间隔时间缩短到了3个月或4个月。

“接下来，针对老年人疫苗接种工作，我们要在接种服务的便利性和优化接种服务上下更多功夫。”夏刚表示，在前期工作经验的基础上，继续开设绿色通道。各地将设立临时接种点，安排一些流动接种车，方便老人接种。对于失能和半失能老人，将安排具有丰富诊疗和接种经验的医务人员上门提供接种服务。

《 人民日报 》（ 2022年12月04日 04 版）