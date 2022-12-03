国家卫健委：12月2日新增新冠肺炎本土确诊病例3933例、无症状感染者28894例

12月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3988例。其中境外输入病例55例（广东12例，浙江8例，内蒙古7例，上海5例，江苏4例，山东3例，湖北3例，北京2例，辽宁2例，福建2例，重庆2例，天津1例，吉林1例，江西1例，云南1例，陕西1例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（浙江8例，内蒙古1例，山东1例）；本土病例3933例（广东1666例，北京703例，重庆205例，四川193例，山西187例，黑龙江111例，云南110例，浙江102例，内蒙古80例，福建78例，河南75例，陕西65例，辽宁58例，湖北43例，江苏40例，山东37例，海南37例，湖南31例，上海27例，贵州23例，河北15例，青海13例，新疆13例，吉林8例，安徽8例，广西2例，宁夏2例，天津1例），含621例由无症状感染者转为确诊病例（广东404例，浙江54例，重庆47例，北京32例，云南18例，四川13例，青海13例，陕西12例，福建7例，河南6例，黑龙江3例，山西2例，山东2例，湖南2例，广西2例，海南2例，江苏1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3378例，其中境外输入病例81例，本土病例3297例（广东1600例，北京526例，重庆245例，山西193例，四川129例，河北101例，河南88例，内蒙古54例，江苏50例，浙江40例，云南36例，黑龙江29例，山东27例，贵州27例，新疆27例，辽宁25例，陕西22例，福建17例，湖南9例，上海8例，西藏8例，甘肃8例，吉林7例，安徽6例，海南6例，江西4例，广西2例，天津1例，湖北1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者284736人，重症病例较前一日增加10例。

境外输入现有确诊病例710例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27716例，累计治愈出院病例27006例，无死亡病例。

截至12月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例39358例（其中重症病例108例），累计治愈出院病例287361例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例331952例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者13552633人，尚在医学观察的密切接触者2065908人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者29085例，其中境外输入191例，本土28894例（重庆5640例，广东5053例，山西3191例，北京2610例，四川988例，云南955例，陕西878例，山东725例，新疆719例，广西697例，青海600例，湖北594例，天津566例，江苏553例，黑龙江526例，辽宁445例，宁夏433例，吉林419例，浙江416例，湖南352例，河北346例，内蒙古333例，甘肃332例，安徽312例，上海264例，贵州260例，河南256例，福建188例，江西106例，海南101例，西藏20例，兵团16例）。

当日解除医学观察的无症状感染者28632例，其中境外输入176例，本土28456例（广东10296例，重庆5732例，河北2743例，新疆1957例，北京1364例，广西647例，陕西621例，山西572例，山东565例，青海424例，河南423例，四川402例，江苏320例，内蒙古311例，甘肃273例，湖北243例，辽宁225例，宁夏219例，黑龙江215例，吉林202例，天津137例，湖南137例，云南119例，贵州86例，安徽75例，上海35例，江西30例，浙江27例，福建24例，海南23例，西藏9例）；当日转为确诊病例631例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者395916例（境外输入1766例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8805543例。其中，香港特别行政区461652例（出院99728例，死亡10773例），澳门特别行政区810例（出院791例，死亡6例），台湾地区8343081例（出院13742例，死亡14416例）。