新冠病毒会朝着传染性增强、致病性减弱变异吗？专家解答

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，随着新冠病毒变异，它的传播速度是否会进一步加快？致病性是否会随着病毒的变异而降低？未来如何应对不断变异的新冠病毒？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，新冠病毒变异一直在持续发生，有些变异改变了其生物性特征，影响其传染性、致病性、免疫逃逸能力等。有些人认为，新冠病毒朝着传染性增强、致病性减弱方面变异。实际上，从生物学角度来看，传染性与致病性之间没有本质的联系。这两个方面的反向关系，更多是人的社会学属性决定的。

吴尊友分析，当致病性减弱后，感染者的症状轻，有更多时间在社会活动，接触到更多的人，造成更多人感染。目前，还没有发现新冠病毒变异在传染性、致病性等方面有明显的规律，既有可能向传染性增强、致病性减弱方向发展，也有可能向传染性增强、致病性也增强方向发展。无论如何变异，要从最坏的可能去准备。

针对不断变异的新冠病毒，吴尊友表示，一方面需要时刻密切追踪全球范围内新变异毒株在传播范围、传染性、致病性等方面变化和进展，包括诊断试剂是否能灵敏检测出新的变异毒株，现有的疫苗在新变异毒株的预防感染、预防重症和死亡方面的效果等；另一方面，坚持常态化防控措施，包括早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施。对于普通百姓来说，就是做好疫苗接种，坚持落实个人防护措施，如戴口罩、注意手卫生、保持社交距离等。