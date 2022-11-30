直播预告：尿频就是肾不好？中医药助你解决尿频症状

尿频是临床上的常见症状，造成尿频的原因有很多且男女各不相同。男性尿频的常见原因有前列腺炎、尿道炎、肾盂肾炎等疾病。女性尿频可能由于膀胱占位性病变、妊娠期增大的子宫压迫、较大的膀胱结石等问题。中医如何看待尿频问题？中医药治疗尿频有哪些独特的方法？

11月30日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播，将邀请北京中医药大学东方医院经开区院区综合外科主任刘绍明做客直播间，详细讲解尿频的中医药辨证治疗。

专家介绍：

刘绍明，医学博士、副主任医师、硕士生导师、北京中医药大学东方医院经开区院区综合外科主任，兼任中华中医药学会男科分会委员、中国中西医结合学会男科分会委员等多个学术组织委员。

擅长：运用中医为主、中西医结合方式治疗泌尿生殖系统感染、男性不育症、阳痿、早泄、不射精、性欲低下、前列腺癌、良性前列腺增生症、前列腺炎综合征、精索静脉曲张、阴茎硬结症、男性更年期综合征及男性亚健康状态等疾病。

如何收看直播：

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